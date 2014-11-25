美国国防部长哈格尔辞职

美国国防部长哈格尔周一辞职，当前总统奥巴马正面临打击“伊斯兰国”、修订从阿富汗撤出计划等重大国家安全挑战。现年68岁的哈格尔参加过越战，曾被一些人批评政策不明晰。官员们称，在同奥巴马从10月开始进行了长时间磋商后，哈格尔递交了辞呈。路透