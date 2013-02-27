美国参议院批准哈格尔出任国防部长

美国参议院周二批准查克·哈格尔(Chuck Hagel)出任国防部长。这一提名在参议院以58对41的投票结果通过。哈格尔为前共和党参议员，投票中只有四名共和党人加入民主党及独立人士行列，支持对他的提名。即将卸任的国防部长帕内塔称，哈格尔将于周三上午宣誓就职。路透