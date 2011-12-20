美国防部欢迎日本选定F-35战机

路透华盛顿12月19日电---美国国防部负责洛克希德马丁（Lockheed Martin）(LMT.N)项目的办公室周一对日本选定F-35作为新一代战机的消息表示欢迎，称此举有助加强其与日本的合作关系。

该办公室在日本宣布决定後发表声明称："F-35项目办公室期待加强与日本的合作，也希望为提高亚太地区的安全作出贡献。"

日本是除以色列以外，第二个根据美国对外军售计划订购F-35的国家。洛克希德马丁正在为美国及其八个夥伴国研发三款新式隐形战机，八个夥伴国包括英国、意大利、荷兰、土耳其、加拿大、澳大利亚、丹麦和挪威，他们也分担了研发成本。

F-35项目办公室称，日本需要40-50架新一代战机，初步协议将包括四架常规起降机型，2016年交付。

亚太地区拥有F-35战机的国家将包括美军、澳大利亚、日本和涉及多国军事行动的夥伴国家。

该办公室称，日本选定F-35战机，将允许其空军与美国和其他夥伴国家合作，可确保未来的合作威慑和地区安全。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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