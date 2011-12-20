美国防部欢迎日本选定F-35战机

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透华盛顿12月19日电---美国国防部负责洛克希德马丁（Lockheed Martin）(LMT.N)项目的办公室周一对日本选定F-35作为新一代战机的消息表示欢迎，称此举有助加强其与日本的合作关系。
该办公室在日本宣布决定後发表声明称："F-35项目办公室期待加强与日本的合作，也希望为提高亚太地区的安全作出贡献。"
日本是除以色列以外，第二个根据美国对外军售计划订购F-35的国家。洛克希德马丁正在为美国及其八个夥伴国研发三款新式隐形战机，八个夥伴国包括英国、意大利、荷兰、土耳其、加拿大、澳大利亚、丹麦和挪威，他们也分担了研发成本。
F-35项目办公室称，日本需要40-50架新一代战机，初步协议将包括四架常规起降机型，2016年交付。
亚太地区拥有F-35战机的国家将包括美军、澳大利亚、日本和涉及多国军事行动的夥伴国家。
该办公室称，日本选定F-35战机，将允许其空军与美国和其他夥伴国家合作，可确保未来的合作威慑和地区安全。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
路透华盛顿2月9日 - 美国白宫周四表示，总统特朗普打算在未来几周内宣布里根时代以来最为雄心勃勃的税改计划。这一消息推动美股和美元上涨，因市场寄望于公司税率能够调降。