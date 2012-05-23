美军装备中充斥中国假冒电子零部件--报告

路透华盛顿5月22日电(记者 Ian Simpson)---美国参议院的一份调查显示，美国重要的军方系统充斥着假冒电子零部件，威胁国家安全，而中国是这些假冒零配件的头号来源。

美国参议院军事委员会(Senate Armed Services Committee)周一发布的报告称，历时一年的调查发现，美国空军C-130J运输机应用了产自中国的假冒电子零件，特种行动直升机和海军的“海神”(Poseidon)侦察机的组件中也有假冒电子零件。

调查发现，在2009-2010年间，美国国防部供应链中共发生1,800起假冒零部件事件。报告称，上述案例中涉嫌假冒零部件总量超过100万个。

报告称：“一个电子部件的失灵可能导致士兵、海员、飞行员或海军陆战队在危急关头命悬一线。”

“不幸的是，大量假冒电子部件明显加大了安全预防工作的难度。”

除影响国家安全并造成安全风险外，假冒电子部件还增加了成本。以美国导弹防御局一个导弹为例，更换其中一个假冒存储设备的成本高达270万美元。

该委员会称，通过对供应链的追踪调查，在100多起假冒零部件事件中，中国产品占了70%，随後是英国和加拿大产品。

该委员会称，中国未能采取措施制止假冒电子零部件的生产，五角大楼也不清楚假冒零部件涉及的范围及其影响。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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