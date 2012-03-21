美国网络军队战斗力迅速提升--将军

路透华盛顿3月20日电（记者 David Alexander）---美国网络司令部司令亚历山大（Keith Alexander）将军周二称，美军监测和识别黑客攻击的能力正在迅速提高，但仍不敌日益上升的威胁。

亚历山大告诉众议院一委员会，“美国面临风险的增加速度快过我们的进展”，美军必须努力才能扭转这种趋势。

但他指出，任何入侵者在试图破坏美国电脑网络时都要小心。

“我们识别、预警和侦破网络攻击的能力......正在快速上升。我保证......能够支持国防部的主张：任何威胁对美国发动黑客攻击的人将面临重大风险。”亚历山大说道。

他和其他五角大楼网络专家对众议院议员表示，去年发布新的网络战略後，国防部在多个领域加强防御、保护关键网络并增强网络战能力。

国防部负责全球战略事物的助理部长Madeline Cree don指出，五角大楼正在审阅网络交战规则，努力提高指挥和控制能力，并与其他国家探讨制定共同行为规范。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。