美国网络军队战斗力迅速提升--将军

中国全国人大任命何立峰为发改委主任、钟山为商务部部长
路透北京2月24日 - 新华社官方微博新华视点周五报导，十二届全国人大常委会第二十六次会议周五下午经表决，决定任命何立峰为国家发展和改革委员会主任、张军为司法部部长、钟山为商务部部长。
路透华盛顿3月20日电（记者 David Alexander）---美国网络司令部司令亚历山大（Keith Alexander）将军周二称，美军监测和识别黑客攻击的能力正在迅速提高，但仍不敌日益上升的威胁。
亚历山大告诉众议院一委员会，“美国面临风险的增加速度快过我们的进展”，美军必须努力才能扭转这种趋势。
但他指出，任何入侵者在试图破坏美国电脑网络时都要小心。
“我们识别、预警和侦破网络攻击的能力......正在快速上升。我保证......能够支持国防部的主张：任何威胁对美国发动黑客攻击的人将面临重大风险。”亚历山大说道。
他和其他五角大楼网络专家对众议院议员表示，去年发布新的网络战略後，国防部在多个领域加强防御、保护关键网络并增强网络战能力。
国防部负责全球战略事物的助理部长Madeline Cree don指出，五角大楼正在审阅网络交战规则，努力提高指挥和控制能力，并与其他国家探讨制定共同行为规范。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京2月24日 - 新华社官方微博新华视点周五报导，十二届全国人大常委会第二十六次会议周五下午经表决，决定任命何立峰为国家发展和改革委员会主任、张军为司法部部长、钟山为商务部部长。
路透北京2月24日 - 新华视点微博周五称，十二届全国人大常委会第二十六次会议周五下午经表决，任命黄奇帆、朱小丹、杨雄、刘昆为全国人大财政经济委员会副主任委员。
路透东京2月24日 - 日本首相安倍晋三的夫人已经与一家陷入低价购地丑闻的学校断绝关系，该校的经营者以超低价格购买国有土地而受到指责，丑闻迅速演变成了困扰安倍晋三的政治麻烦。