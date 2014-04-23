《热点透视》美国赤字得到控制 要感谢美联储和政治僵局

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Daniel Indiviglio 编译 石冠兰

路透华盛顿4月22日 -美国预算赤字在缩减。五年来，奥巴马总统预算中2019年政府债务相当于国内生产总值(GDP)比例的预估已从81.7%降至72.5%。这样的削减得来不费吹灰之力。美联储的低息对此有很大影响。但政客们没什么可骄傲的，他们主要做的不过是彼此拆台而已。

自奥巴马2009年在衰退中就职以来，轻重缓急发生了变化。那时，他在国会推动8,310亿美元的刺激举措。那使得当年预算触及1.5万亿(兆)美元，并在三年多时间内保持在万亿美元关口上方。

但随着2010年经济复苏站稳脚跟，华府的关注点转向了削减赤字。减少战争支出起到了作用。然后就是令人生畏的所谓“自动减支”--由于议员们未能就进一步减支达成共识，政府被迫执行在10年之间全盘减支1万亿美元。

如果不是国会出现这一僵局，奥巴马便会扩大支出、加重征税。根据国会预算办公室数据，奥巴马初始的2009年预算案相比最新预算版本，未来10年要多出近4万亿美元的支出、以及7.6万亿美元的额外税收。2011年共和党一控制众议院，增加支出的种种努力便遭遇挫败，只有在2013年勉强允许对富人温和升税。

2014到2019年联邦预估支出比总统在2009年的预算案减少2.3万亿美元，自动减支是原因之一。然而，货币政策是更大的因素。美联储比该预算案预计的维持低息时间更长。比起初始预估，公债利息成本五年间就相对少了1.5万亿美元。

从前在政府分裂的时期也曾出现赤字下滑。在1999和2000年，民主党总统克林顿在对抗共和党国会时采取的加税和减支举措实际上实现了盈余。然而，这次的效应可能并不持久。国会预算办公室指出，赤字可能再度升高，到2038年美国债务相当于GDP比例料将达到100%。出现一定的僵局可能对短期财政纪律来说是好事，但这也意味着增加健康和社会保障支出负担等更长期的问题无法得到解决。(完)

(译文审校 张明钧)

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