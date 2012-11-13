美国10月预算赤字为1,200亿美元 高於上年同期

路透华盛顿11月13日电---美国财政部周二公布,作为2013财政年度的首月,10月预算赤字较上年同期上升,就即将到期的减税优惠和即将开始实施的减支法案展开磋商是大选後美国政坛的主要事件.

美国财政部周二称,10月财政赤字为1,200亿美元,高於经济学家预估的赤字1,140亿美元,且高於2011年10月的赤字985亿美元.

支出增长超过收入增幅,令赤字扩大.10月财政支出从上年同期的大约2,620亿美元上升至3,040亿美元,而10月政府收入从上年同期的1,630亿美元上升至1,840亿美元.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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