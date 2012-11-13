美国10月预算赤字为1,200亿美元 高於上年同期

日央行前审议委员称日圆兑美元若跌至125-130或被视为低估
路透东京2月16日 - 前日本央行政策委员会审议委员白井早由里周四称，若日圆兑美元跌至125-130，国际社会或开始认为日圆被低估，美日经济对话将可能讨论汇率问题。
路透华盛顿11月13日电---美国财政部周二公布,作为2013财政年度的首月,10月预算赤字较上年同期上升,就即将到期的减税优惠和即将开始实施的减支法案展开磋商是大选後美国政坛的主要事件.
美国财政部周二称,10月财政赤字为1,200亿美元,高於经济学家预估的赤字1,140亿美元,且高於2011年10月的赤字985亿美元.
支出增长超过收入增幅,令赤字扩大.10月财政支出从上年同期的大约2,620亿美元上升至3,040亿美元,而10月政府收入从上年同期的1,630亿美元上升至1,840亿美元.(完)
--编译 利棣儿;审校 母红
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路透东京2月16日 - 前日本央行政策委员会审议委员白井早由里周四称，若日圆兑美元跌至125-130，国际社会或开始认为日圆被低估，美日经济对话将可能讨论汇率问题。
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路透纽约2月15日 - 美国纽约联邦储备银行总裁杜德利周三表示，如果经济成长继续略高于趋势水平，且如果财政政策一如预期那样为经济提供刺激，美国联邦储备委员会(美联储)准备在未来几个月上调利率。