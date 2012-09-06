美国民主党正式提名奥巴马为总统大选候选人

韩国代总统办公室称不会延长特别检察官的调查期
路透首尔2月27日 - 韩国代总统黄教安办公室称，特别检察官对牵涉总统朴槿惠的贪腐丑闻调查不会延长至截止日期2月28日之后。
路透夏洛特9月6日电----美国民主党周四正式提名奥巴马作为11月6日总统大选的候选人.他将与共和党总统候选人罗姆尼(Mitt Romney)一争高下.
在北卡罗来纳州夏洛特召开的民主党全国大会上,奥巴马以压倒性优势被推举为候选人.(完)
--编译 梁睿雪;审校 徐文焰
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路透柏林2月25日 - 最新的Emnid民调显示，德国总理默克尔领导的保守党派与中左翼德国社会民主党(SPD)的支持率旗鼓相当。目前距离德国联邦选举还有七个月时间。
路透巴黎2月24日 - 法国极右翼民族阵线主席玛琳娜·勒庞(Marine Le Pen)的律师Rodolphe Bossel称，周三警方就勒庞不当运用欧盟资金支付国会助理的相关指控传唤勒庞时，勒庞拒绝接受讯问。