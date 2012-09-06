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时事要闻 | 2012年 9月 6日 星期四 14:03 BJT

美国民主党正式提名奥巴马为总统大选候选人

路透夏洛特9月6日电----美国民主党周四正式提名奥巴马作为11月6日总统大选的候选人.他将与共和党总统候选人罗姆尼(Mitt Romney)一争高下.

在北卡罗来纳州夏洛特召开的民主党全国大会上,奥巴马以压倒性优势被推举为候选人.(完)

--编译 梁睿雪;审校 徐文焰

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