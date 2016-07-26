美国民主党大会首日场面失控 桑德斯支持者成搅局担当

路透费城7月25日 - 周一美国民主党大会的第一天便被伯尼·桑德斯(Bernie Sanders)支持者搅局，他们一听到希拉里克林顿的名字就反复起哄，发出嘘声。民主党本想借大会展现团结，结果乱成一团糟。

大会最初的一个小时里，发言者甚至都没法正常发言。愤怒的桑德斯支持者们在现场大喊大叫表示反对，惹得希拉里的代表们以震耳欲聋的吼声回应。

“我们都是民主党人，我们要表现出这一点，”大会主席、俄亥俄州联邦众议员Marcia Fudge冲着起哄的人群吼道。

当天稍早，桑德斯敦促自己的代表们支持希拉里竞选总统，集中力量在11月8日大选中击败共和党对手特朗普，遭到支持者们的嘲笑。

桑德斯的追随者喊道：“我们要伯尼”，表达他们对希拉里赢得民主党总统候选人提名，以及上周五泄漏电邮表明民主党领导层试图破坏桑德斯竞选的愤懑。

几个月来，今年74岁的佛蒙特州参议员桑德斯对希拉里构成意外严峻的挑战。

费城会场的混乱场面对民主党官员来说是个挫折，他们本来想借此次集会来显示党内团结，把共和党候选人特朗普的造势活动比下去，结果事与愿违。(完)