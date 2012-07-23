科罗拉多居民哀悼枪击案死者

丹佛郊区的居民周日为枪击事件的遇难者致哀。此前一名持枪者在《蝙蝠侠：黑暗骑士崛起》放映现场杀害12人，并导致58人受伤。美国总统奥巴马周日前往科罗拉多州奥罗拉，慰问枪击案死难者家属。枪击案令美国震惊，并再次引发了关於美国枪支和暴力的辩论。