综述：美国2月消费支出成长微弱 储蓄率升至两年最高

路透华盛顿3月30日 - 美国消费支出2月仅微增，家庭把因汽油价格下跌而省下来的钱存了起来，将储蓄率推升至逾两年最高水平。这是经济在第一季表现疲弱的最新迹象。

恶劣天气、美元升值、西海岸港口一度出现的劳工纠纷，以及欧洲和亚洲需求疲软，拖累了美国经济增长。尽管经济活动放缓可能是暂时的，但这可能促使美国联邦储备委员会(美联储/FED)将升息推迟到今年较晚的时候。

“我们预计随着天气好转，未来几个月消费活动会大幅反弹，但数据基调特别疲软可能继续削弱美联储近期收紧政策的积极性，”道明证券(TD Securities)副首席分析师Millan Mulraine称。

商务部周一公布，消费者支出2月小幅上升0.1%，1月下降0.2%。

家庭缩减汽车等大件商品的采购，但寒流使得在公用事业方面的开支增加。

分析师原本预测消费者支出增加0.2%。

经通胀调整后支出减少0.1%，为去年4月以来最差表现，1月时上升0.2%。

华尔街投资者基本忽视该数据，关注焦点放在生物科技业的并购案上。美股走扬。

美元指数上涨，美国政府公债价格亦走升。

**消费放缓**

消费者支出在第四季创下逾八年来最快增速后，如今已失去动能，部分是因为天气不佳及家庭更偏向于存钱和减少债务。

2月疲弱的报告促使分析师进一步调降第一季国内生产总值(GDP)成长预估。

预测公司Macroeconomic Advisers将第一季经济增长环比年率预估调降0.2个百分点至0.9%。巴克莱将预估从1.2%降为1%，摩根士丹利则从0.9%降至0.8%。

虽然家庭似乎把从汽油降价中省下的钱大多存了起来，或者用来偿还债务，但分析师预期，家庭财务状况好转以及就业市场趋紧，将推升今年的消费者支出。

2月个人所得增长0.4%，升幅与1月相当。储蓄增至7,686亿美元，为2012年12月以来的最高水平，1月为7,287亿。

储蓄率从1月的5.5%升至5.8%，亦创下2012年12月以来最高。

“一旦经济挺过冬季的停滞时期，将有大量积压的消费者支出能力得到释放，”MUFG Union Bank首席金融分析师Chris Rupkey表示。

目前已经出现消费支出解冻的迹象。

全美不动产协会(NAR)在另一份报告中称，2月成屋待完成销售指数较前月上升3.1%，触及2013年6月以来高位。这说明房屋销售升温。

冬季严寒天气已经伤及部分房屋市场。

2月房屋价格小幅上升，表明近期通胀下滑的趋势已经结束，不过通胀率仍远低于美联储2%的目标。

美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦周五暗示，联储或将于今年晚些时候开始升息，即使通胀形势低迷。

2月个人消费支出(PCE)物价指数较前月上升0.2%，1月为下滑0.4%；2月PCE物价指数较上年同期升0.3%。

扣除食品与能源的核心PCE物价指数微升0.1%，与1月涨幅持平。2月核心PCE物价指数较上年同期增长1.4%。

“这应能证实美联储的判断，即最近整体通胀率偏低是由于能源价格暂时下滑，通胀率或将逐步升向美联储的目标水平，”RDQ Economics首席分析师John Ryding表示。

美国个人消费图表：link.reuters.com/haf65v

PCE物价指数与联邦基金利率目标图表：link.reuters.com/qec92t (完)

(编译 王丽鑫/王兴亚/徐文焰；审校 张涛/戴素萍/李爽)

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