综述：美国2月耐用品订单下滑 预示第一季经济增长恐疲软

路透华盛顿3月25日 - 美国2月企业投资支出计划连续第六个月下滑，可能是受到强势美元和全球需求疲软的压制。分析师因此进一步调降第一季的经济增长预估。

商务部周三公布的耐久财(耐用品)订单报告，是表明经济增长在年初急刹车的最新证据，部分归因于恶劣天气和国内繁忙的西海岸港口现已解决的劳资纠纷。

虽然分析师普遍认为经济活动的放缓只是暂时现象，但增长趋弱可能促使美国联邦储备委员会(美联储/FED)推迟升息至今年较晚的时候。

“今日的报告有力地说明，制造业正感受到美元升值的明显冲击，”Miller Tabak首席经济策略师Anthony Karydakis表示。

商务部公布，2月扣除飞机的非国防资本财订单下滑1.4%，1月下修为减少0.1%。这一数据代表了企业支出计划情况，因而受到密切关注。

这项所谓的核心资本财订单1月初值为增加0.5%。上一次增长出现在8月。

报告公布后，美元兑一篮子货币走低，美股亦下跌，美国公债价格微跌。

强势美元打击跨国企业的海外获利，因而损及企业在资本财方面的支出。油价下跌亦拖后腿，迫使油企要么推迟、要么削减投资项目。

自去年6月以来，美元指数已累计上涨约13.2%，因预计美联储今年将开始升息。

建筑和矿业设备制造商卡特彼勒(Caterpillar)(CAT.N)曾在1月发出警告称，油价下跌将损害其2015年业务。全球最大的家居用品生产商--宝洁(宝硷,P&G)(PG.N)也表示，受美元汇率影响，全年营收可能将减少3-4%。

路透访问的分析师此前预计，2月核心资本财订单会增长0.3%。

**调降经济成长预估**

核心资本财出货量上月增长0.2%；1月修正后为下降0.4%，初值为上升0.1%。该指标用于计算国内生产总值(GDP)中的设备支出项目。

该数据下修加之库存温和增长，促使摩根大通将美国第一季经济成长环比年率预估调降0.5个百分点至1.5%。摩根士丹利将第一季GDP成长预估由1.2%下调至0.9%。

亚特兰大联储模型显示，预计本季经济增速仅为0.3%，远低于去年第四季的2.2%。

“整体来看，鉴于该数据惯有的噪声，以及其他一些特殊因素的影响，我们并不认为第一季1.5%的成长率与当前平均2.4%的增速相比显得过低，因此不会引起更严重的担忧，”摩根大通分析师Michael Feroli说。

2月耐久财订单较前月下降1.4%，核心资本财订单下滑。

运输设备订单减少3.5%，也拖低总体耐久财订单。1月耐久财订单增长2%。

FTN Financial分析师Jay Morelock表示，“虽然未来几个月耐久财订单可能会有改善，但鉴于全球经济当前的形势，不会有强劲的增长。”

“在可见的未来，海外需求疲软，来自廉价进口产品的激烈竞争以及大宗商品价格下跌，将继续对国内制造业者构成压力。”

2月未完成耐用品订单连续三个月下滑，核心资本财订单下降0.3%，1月则是没有增长，预示未来几个月制造业活动可能还将疲弱。(完)

(翻译 徐文焰/许娜/张荻； 审校 张涛)

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