迪马利亚加盟巴黎圣日耳曼

周四，法甲冠军巴黎圣日耳曼宣布从曼联签下阿根廷前锋迪马利亚，向下赛季欧冠发起冲击。根据当地媒体报道，圣日耳曼为迪马利亚支付了6300万欧元的转会费。迪马利亚在巴黎的发布会上表示，“我知道圣日耳曼有一个非常好的计划…去赢得欧冠…这是我为什么加盟的原因，我希望可以尽我最大努力…帮助圣日耳曼在欧冠中走的更远。”路透