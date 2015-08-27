美国计划在亚太地区进行更多演习 制衡中国填海造地

美国前财政部高官Nason出任美联储副主席呼声高--消息
路透华盛顿/纽约1月19日 - 据熟悉人员筛选情况的消息人士周四透露，美国通用电气(奇异,GE)高管及前美国财政部官员内森(David Nason)，是特朗普任内接掌联邦储备委员会(美联储/FED)副主席的热门人选，此一职位将负责美联储的银行业监管事务。
路透马尼拉8月26日 - 菲律宾军方周三称，美国计划增加在亚太地区军事演习和人道主义演习的次数，这是其对抗中国在南海迅速扩张的新战略之一。
美国太平洋司令部司令哈里斯在访问马尼拉期间与菲律宾将军Hernando Iriberri进行了对话，强调了五角大楼最新起草的《亚太海上安全策略》（Asia Pacific Maritime Security Strategy）的关键部分。
菲律宾军方发言人Restituto Padilla对记者称，报告概述了美国在南海和东海争议水域的行动计划，专注于保护“海洋自由”、制止冲突和胁迫、以及推动对国际法的遵守。
一名参加了哈里斯与Iriberri会议的军方消息人士对路透称，美国和菲律宾料将增加在亚太地区演习的规模、频率和复杂程度。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
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路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。