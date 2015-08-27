美国计划在亚太地区进行更多演习 制衡中国填海造地

路透马尼拉8月26日 - 菲律宾军方周三称，美国计划增加在亚太地区军事演习和人道主义演习的次数，这是其对抗中国在南海迅速扩张的新战略之一。

美国太平洋司令部司令哈里斯在访问马尼拉期间与菲律宾将军Hernando Iriberri进行了对话，强调了五角大楼最新起草的《亚太海上安全策略》（Asia Pacific Maritime Security Strategy）的关键部分。

菲律宾军方发言人Restituto Padilla对记者称，报告概述了美国在南海和东海争议水域的行动计划，专注于保护“海洋自由”、制止冲突和胁迫、以及推动对国际法的遵守。

一名参加了哈里斯与Iriberri会议的军方消息人士对路透称，美国和菲律宾料将增加在亚太地区演习的规模、频率和复杂程度。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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