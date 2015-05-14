美国海军陆战队寻求整合亚太两栖行动，中国被排除在外

新闻稿：中国4月末M2同比增长10.5%，当月新增人民币贷款1.1万亿--央行
4月末，广义货币(M2)余额159.63万亿元,同比增长10.5%，增速分别比上月末和上年同期低0.1个和2.3个百分点；狭义货币(M1)余额49.02万亿元,同比增长18.5%，增速分别比上月末和上年同期低0.3个和4.4个百分点；流通中货币(M0)余额6.84万亿元,同比增长6.2%。当月净回笼现金212亿元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透东京5月14日 - 通过官员和计划文件得知，美国海军陆战队正在召集主要部署在亚太地区的外国两栖部队指挥官们开会，意在采取初步措施整合他们的行动，中国被排除在外。
这是首次举行这样的会议。周一美国海军陆战队将与来自23个国家的军官在夏威夷开会，超过一半的参会国是亚洲国家，包括日本、菲律宾和越南等。
美国海军陆战队发言人在夏威夷表示，会议将讨论包括舰对岸攻击在内的两栖攻击战术，以及演示海岸登陆战术。
路透获得的一名顾问为美国军方准备的计划文件中表示，中国“不应受到邀请”，因为中国是美国和一些参会国的“竞争对手”。
当被问及中国被排除在外的问题时，美国海军陆战队发言人称，美国法律禁止在这样的活动中与中国进行军方对军方的交流。
美国国防官员们表示，美国军方主持的一些培训中不让中国军事人员参加并非罕见。
中国国防部没有立即发表评论。（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
4月末，广义货币(M2)余额159.63万亿元,同比增长10.5%，增速分别比上月末和上年同期低0.1个和2.3个百分点；狭义货币(M1)余额49.02万亿元,同比增长18.5%，增速分别比上月末和上年同期低0.3个和4.4个百分点；流通中货币(M0)余额6.84万亿元,同比增长6.2%。当月净回笼现金212亿元。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年3月 零售销售值 +3.1 -5.8 -9.8 2017年3月 零售销售量 +2.7 -6.2 -7.8 2017年3月 综合消费物价指数(CPI) +0.5 -0.1 +2.9 2017年3月 甲类消费物价指数(CPI +0.2 -0.6 +3.0 A) 2017
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