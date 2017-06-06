美国驻华临时代办因不满特朗普退出巴黎气候协议而离职

特雷莎·梅就居留权释出善意 退欧谈判迈出好聚好散第一步
路透布鲁塞尔6月22日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四就退欧后居住于英国的外籍人士的议题，向欧盟各国领袖提出一项“公平”协议，不过欧盟领袖们对之抱怀疑态度，要求特雷莎·梅提供更多细节。
路透华盛顿6月5日 - 一位美国高层官员周一表示，美国驻中国大使馆临时代办阮大为(David Rank)已经离开国务院，原因在于特朗普政府决定退出2015年签署的巴黎气候协议。
美国国务院发言人证实阮大为离开，但称无法证明推特上所说他辞职是因为感觉无法正式通知中国关于上周美国退出巴黎协议的决定。
“他已经从这一外交职务上退下来，”美国国务院东亚局发言人Anna Richey-Allen说。“阮先生已经作出个人决定。感谢他这些年为国务院的竭诚服务。”
特朗普选择的下一任驻华大使为艾奥瓦州州长布兰斯塔德(Terry Branstad)，预计将在本月稍晚到任。
一位高级美国官员证实推特中所陈述的理由，但补充说，阮大为周一在北京宣布他的退休打算后，被国务院通知立即离职。该官员要求匿名。(完)
(编译 郑茵 审校 张荻)
路透布鲁塞尔6月22日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四就退欧后居住于英国的外籍人士的议题，向欧盟各国领袖提出一项“公平”协议，不过欧盟领袖们对之抱怀疑态度，要求特雷莎·梅提供更多细节。
路透华盛顿6月22日 - 一名美国官员周四告诉路透，朝鲜又进行了一次火箭发动机测试，美国认为这可能是朝鲜开发洲际弹道导弹计划的一部分。
路透首尔6月22日 - 韩国总统文在寅周四称，中国在抑制朝鲜核计划方面应做出更多努力，他还呼吁中国国家主席习近平“解除一切”因韩国决定部署萨德而报复韩国企业的措施。