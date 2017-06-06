美国驻华临时代办因不满特朗普退出巴黎气候协议而离职

路透华盛顿6月5日 - 一位美国高层官员周一表示，美国驻中国大使馆临时代办阮大为(David Rank)已经离开国务院，原因在于特朗普政府决定退出2015年签署的巴黎气候协议。

美国国务院发言人证实阮大为离开，但称无法证明推特上所说他辞职是因为感觉无法正式通知中国关于上周美国退出巴黎协议的决定。

“他已经从这一外交职务上退下来，”美国国务院东亚局发言人Anna Richey-Allen说。“阮先生已经作出个人决定。感谢他这些年为国务院的竭诚服务。”

特朗普选择的下一任驻华大使为艾奥瓦州州长布兰斯塔德(Terry Branstad)，预计将在本月稍晚到任。

一位高级美国官员证实推特中所陈述的理由，但补充说，阮大为周一在北京宣布他的退休打算后，被国务院通知立即离职。该官员要求匿名。(完)