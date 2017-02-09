美国白宫计划针对“冲突矿物”规定颁布政令--消息人士（更新版）

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路透华盛顿2月8日 - 据了解美国政府想法的消息人士，美国总统特朗普计划针对多德-弗兰克法案中一项备受争议的规定出台行政命令。该规定要求企业披露其产品中是否包含来自非洲战乱地区的“冲突矿物”。

路透无法了解到该命令的确切发布时间以及最终版本内容。不过，路透周三看到了一份在华府广为流传的草案，其中要求将这项规定暂停实施两年。

路透无法独立查明文件的真实性。周二访谈的消息人士不愿具名，因为他们未获授权对该计划正式发言。

2010年的多德-弗兰克法案明确授权总统，若事关美国国家安全利益，则总统可要求美国证券交易委员会(SEC)在为期两年的时间内对这项规定暂停执行或予以修改。

这份“冲突矿物”规定获得人权组织的支持，后者要求企业须对投资者披露产品中是否含有开采自刚果民主共和国的钽、锡、金或钨，希望藉由这种强制公开的方式阻止该国武装组织得到资金。

反对该措施的企业团体则辩称，这项规定强迫企业提供与投资决策无关的政治性信息，而且企业透过供应链追溯矿产来源的成本过高。(完)