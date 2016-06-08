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时事要闻 | 2016年 6月 8日 星期三 18:36 BJT

美国国民警卫队两架战斗机空中相撞 飞行员安全弹射逃生

路透6月8日 - 美国国民警卫队周三在社交媒体上称，南卡罗来纳州空军国民警卫队两架战斗机在执行例行夜间任务时在佐治亚州东部相撞，两名飞行员安全弹射逃生。

南卡罗来纳州空军国民警卫队在Facebook上称，两架F-16战斗机在当地时间周二晚间9:15前后，在佐治亚州杰弗逊县一个军事区域上空相撞，随后坠毁。

两架飞机上各有一个飞行员，都安全弹射逃生。

国民警卫队称，没有地面伤亡报告。（完）编译：李富强 发稿：王凤昌

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