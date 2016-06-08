美国国民警卫队两架战斗机空中相撞 飞行员安全弹射逃生

美国商务部长提名人罗斯2004年以来向海外转移2,700个就业岗位
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。
路透6月8日 - 美国国民警卫队周三在社交媒体上称，南卡罗来纳州空军国民警卫队两架战斗机在执行例行夜间任务时在佐治亚州东部相撞，两名飞行员安全弹射逃生。
南卡罗来纳州空军国民警卫队在Facebook上称，两架F-16战斗机在当地时间周二晚间9:15前后，在佐治亚州杰弗逊县一个军事区域上空相撞，随后坠毁。
两架飞机上各有一个飞行员，都安全弹射逃生。
国民警卫队称，没有地面伤亡报告。（完）编译：李富强 发稿：王凤昌
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。
特别检察官发言人Lee Kyu-chul在例行媒体简布会上称，检方认为朴槿惠将会接受讯问，但目前尚未与朴槿惠办公室讨论细节问题。
路透柏林1月16日 - 德国总理默克尔周一称，欧洲的命运掌握在欧洲自己手中。这是默克尔对美国当选总统特朗普的言论作出的回应，特朗普此前在一家报纸采访中称他认为继英国退欧后，还有其他国家会脱离欧盟。