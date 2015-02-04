纽约一通勤列车撞上轿车 造成至少六人死亡（更新版）

更新伤亡报道

路透纽约2月3日（记者 Adrees Latif） - 美国ABC News报导称，周二晚间纽约一辆通勤列车与至少一辆轿车在纽约白原市（White Plains）附近相撞，引发火灾，造成至少6人死亡，12人受伤。

媒体报导指出，一辆与该列车相撞的Jeep司机和列车上5名乘客死亡。ABC援引大都会运输局（Metropolitan Transit Authority）称，相撞引发火灾，烧毁了列车的首节车厢。

事故发生时间在当地时间晚上6:30左右（2330 GMT），该列车从Harlem Line驶离纽约市。大都会北方铁路（Metro-North Railroad）称，白原北站（North White Plains）至欢乐谷（Pleasantville）之间的线路暂时停运。

媒体公布的照片显示，一辆轿车着火，列车车厢内冒烟。报导称列车上的乘客被疏散。

ABC援引一名乘客报导称，当时列车上约有750人。媒体报导指出，乘客们被疏散到列车尾部，随后坐上了大巴。

事故地点周围的道路被封锁，整个区域到处都是急救车和警车的灯光。一名路透目击者在当地时间晚上9:45左右看到急救人员用担架将一个人从列车上抬出。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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