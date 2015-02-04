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路透中文国际短讯 | 2015年 2月 4日 星期三 15:46 BJT

纽约一通勤列车撞上轿车 七人死亡

官员们称，周二晚高峰期间纽约一辆通勤列车与一辆抛锚在铁轨上的轿车在纽约白原市（White Plains）附近相撞，引发爆炸和火灾，并造成七人死亡，12人受伤。路透

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