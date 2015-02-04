更新版 2-纽约一通勤列车撞上轿车 七人死亡

标题新闻：OPEC内外产油国考虑将减产协议延长九个月或更多，以覆盖明年首季需求疲弱期-消息
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（更新事故死亡人数）
路透纽约2月3日（记者 Adrees Latif/David Gaffen） - 官员们称，周二晚高峰期间纽约一列通勤列车与一辆抛锚在铁轨上的吉普车在纽约白原市（White Plains）附近相撞，引发爆炸和火灾，并造成七人死亡，12人受伤。
纽约州州长科莫（Andrew Cuomo）视察事故现场后在记者会上表示，列车上的六个人以及吉普车司机死亡，事故发生在当地时间晚上6点30分左右。
“现场情况目不忍睹，”他对记者说道。“输电轨被炸了起来，插入了列车车厢，情况极具破坏性。”
输电轨带有750伏直流电，穿透了列车第一节车厢的地板，将车厢烧焦，浓烟密布。其他七节车厢轻微受损。
“列车上没有更多人受伤其实很令人吃惊，”科莫说道。
威彻斯特郡（Westchester County）行政长官Rob Astorino对记者称，12人受伤，其中10人伤势严重。他还表示，11名伤者被送往威彻斯特医疗中心。
媒体报道称，出事的吉普车司机曾下车试图将车辆推出轨道，随后又回到车里，之后就发生了碰撞事故。官员们没有说这辆吉普车为何抛锚在轨道上。（完）
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当前值 前次值 失业率(%) 4.4 (4月) 4.5 (3月) 非农业就业岗位(万) 增加21.1 (4月) 增加7.9 (3月修正值) 平均时薪(%) +0.3 (4月) +0.1 (3月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.3 (3月) +0.1 (2月) 不包括食品和能源核心CPI(%) -0.1 (3月) +0.2 (2月) 实质所得
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