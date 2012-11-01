美国灾后恢复艰难 金融市场重新开市

中国上周报告H7N9病例69例死亡八人 近三天疫情呈下降趋势--卫计委
路透北京2月16日 - 中国国家卫生计生委最新表示，上周（2017年2月6日-2月12日），全国报告H7N9病例69例，其中死亡八人；最近三天，全国疫情呈现下降趋势。专家预测，最近一段时间，中国内地仍将有H7N9散发病例报告。
路透纽约10月31日电---美国东北部地区周三开始从历史性风暴桑迪(Sandy)造成的破坏中艰难恢复正常.此次风暴导致交通中断,数百万人面临断电,至少64人在风暴潮中丧生.
金融市场恢复交易.纽约证交所(NYSE)开市铃声由纽约市长Bloomberg按响,在1888年以来首次因天气因素休市两天后重新开市.纽约市地铁因通道进水仍未恢复运营,公交车十分拥挤.
周一登陆美国的桑迪,是几十年来袭击美国大陆的最大规模风暴,也可能是该国历史上破坏程度最严重的风暴之一.
一家自然灾害建模公司称,桑迪造成的保险损失最高可能达到150亿美元.
要求37.5万名纽约市民离开低洼地带的疏散令仍未撤销.由於地铁系统仍处於瘫痪状态,纽约市长要求进入曼哈顿地区的汽车必须承载三名以上乘客.
纽约地区的John F. Kennedy和Newark机场有限制的重新开放,此前数千架航班取消,使乘客被困机场数日.服务于全美最繁忙领空的另一家主要机场--LaGuardia机场因被淹继续关闭.
纽约地铁计划周四恢复部分运营,周三晚些时候部分通勤铁路服务料将恢复运营.
不过,大面积断电和交通中断的情况可能需要数日或数周才能结束.(完)
--编译 程琳;审校 王丽鑫
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