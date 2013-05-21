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路透中文国际短讯 | 2013年 5月 21日 星期二 11:32 BJT

美国遭龙卷风袭击 至少51人死亡

美国俄克拉荷马市郊区的摩尔镇(Moore)周一遭遇威力巨大的龙卷风袭击，造成至少51人死亡，大片房屋、两所学校和一家医院被夷为平地。法医证实已有51人死亡，KFOR电视台援引未具名现场官员的话报道称，大约有20-30名学生失踪，可能已经遇难。路透
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