柯达将退出相机市场 专注打印机业务

数码相机的发明者--柯达计划在今年上半年退出该业务，因这家申请破产保护的公司正寻找办法削减成本。

路透2月9日电---数码相机的发明者--柯达EK.N计划在今年上半年退出该业务,因这家申请破产保护的公司正寻找办法削减成本.

柯达决定停止销售数码相机、袖珍摄像机和数码相框等产品,这对柯达而言标志着一个时代的结束.该公司也是手持照相机的发明者.

柯达上个月申请破产保护.该公司周四表示,退出相机业务将会导致"大量"裁员.该业务400名员工中多数在纽约州Rochester市的研发和市场部门工作.

该公司发言人Christopher Veronda表示,柯达停止自行设计生产相机之後,将把品牌特许给其他相机制造商使用,部分相机厂商已经对此表示出"极大的兴趣".

柯达在2006年还名列全球前三大数码相机生产商之一,目前该公司将继续从事近来着重发展的桌面打印机业务.

"(过去10年)打印机业务逐渐成为主业,柯达的关注点也自相机和可携式摄像机转移,"国际数据公司(IDC)分析师Christopher Chute表示.

不过,即使在打印机领域,柯达也绝非第一梯队企业.根据NPD Group的研究,柯达在美国市场仅名列第六,不过它是过去两年唯一一家年增长率为两位数的企业.美国打印机市场的领军企业包括惠普(HPQ.N)、Epson和佳能.

柯达放弃该业务将产生约3,000万美元的费用,不过预计全年节省的经营成本可超过1亿美元.

Veronda说,这笔费用并不包括与海外公司结束相机生产合约之类的行动而衍生的额外成本.

曾经有6万名员工的柯达,自从在2010年结束时宣布该公司拥有18,800名劳工之後,就未再透露员工数目.根据Veronda表示,现在员工数量已低於当时,他表示公司很快会提供新数据.

**从好莱坞到喷墨打印机**

柯达彻底摆脱昔日光环,最近还曾要求好莱坞戏院同意其结束20年的7,200万美元赞助合约.但是该公司周三接获文件告知称,在2月26日奥斯卡典礼举行之前合约无法终止.

"2012年奥斯卡颁奖典礼的邀请函和广告都已经发出,无法收回,"好莱坞戏院所有者CIM Group在法庭文件中说.

柯达表示,该公司最近计画透过缩小产品组合、布局以及零售管道来改善相机业务获利,退出相机业务是"必然的发展".

柯达的营收有四分之三仰赖数位技术,该公司计画持续提供线上及零售相片冲印,以及桌上型印表机.

柯达仍保留的消费者服务还包括以零售为基础的冲印亭和底片冲印,目前该公司在全球有逾10万个冲印亭及底片冲印系统.

除了消费者业务分支,柯达商用业务包括企业服务、制图、娱乐及商业影片部门.

柯达保证对所有相关产品负起保固责任,并为其相机、手提摄像机及数码相框提供技术支援及服务.(完)

--编译 李春喜/李婷仪;审校 程琳/王冠中

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