美国商务部长被提名人罗斯将在任命听证会上辩称不反对贸易

路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普的商务部长提名人罗斯(Wilbur Ross)将在周三的提名确认听证会上告诉参议员，他并不“反对贸易”，但美国不应该容忍外国贸易合作伙伴的恶意做法或不公平补贴。

“我并不反对贸易，我是支持贸易的。但我支持的是合理的贸易，而不是有损美国工人及国内制造业的贸易，”路透看到罗斯在为面向参议院商务、科学和运输委员会所准备的证词中这样表示。

这位现年79岁的亿万富翁投资者将在任命听证会开场白中称，他涉猎广泛的投资给了他关于其他国家不公平贸易做法的第一手实践经验，包括对进口的非关税壁垒以及对出口美国的政府补贴等。

“我认为，我可能要比此前任何一位内阁提名人都要有更多关于不公平贸易的直接经验，比如在钢铁业、纺织业、汽车零部件及其它行业，”罗斯称，“我非常了解很多企业面临的这些问题，而且我对海外及国内相关问题都较为敏感。”

罗斯已被指定为特朗普贸易策略主管，他将告诉参议院商务、科学和运输委员会，其它国家要获得美国市场准入权，需“同意遵守我们的公平贸易标准”。

他表示，不会容忍恶意贸易行为或补贴性生产，但没有点明任何一个国家。(完)