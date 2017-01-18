美国商务部长被提名人罗斯将在任命听证会上辩称不反对贸易

油价小跌 因美国汽油库存降幅小于预期
路透纽约5月24日 - 油价周三小幅回落，因投资人对美国汽油库存降幅小于预期作出反应，市场在静待石油输出国组织(OPEC)同其他石油出口国在维也纳讨论是否延长减产协议的结果。
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普的商务部长提名人罗斯(Wilbur Ross)将在周三的提名确认听证会上告诉参议员，他并不“反对贸易”，但美国不应该容忍外国贸易合作伙伴的恶意做法或不公平补贴。
“我并不反对贸易，我是支持贸易的。但我支持的是合理的贸易，而不是有损美国工人及国内制造业的贸易，”路透看到罗斯在为面向参议院商务、科学和运输委员会所准备的证词中这样表示。
这位现年79岁的亿万富翁投资者将在任命听证会开场白中称，他涉猎广泛的投资给了他关于其他国家不公平贸易做法的第一手实践经验，包括对进口的非关税壁垒以及对出口美国的政府补贴等。
“我认为，我可能要比此前任何一位内阁提名人都要有更多关于不公平贸易的直接经验，比如在钢铁业、纺织业、汽车零部件及其它行业，”罗斯称，“我非常了解很多企业面临的这些问题，而且我对海外及国内相关问题都较为敏感。”
罗斯已被指定为特朗普贸易策略主管，他将告诉参议院商务、科学和运输委员会，其它国家要获得美国市场准入权，需“同意遵守我们的公平贸易标准”。
他表示，不会容忍恶意贸易行为或补贴性生产，但没有点明任何一个国家。(完)
(编译 刘秀红；审校 戴素萍)
路透纽约5月24日 - 油价周三小幅回落，因投资人对美国汽油库存降幅小于预期作出反应，市场在静待石油输出国组织(OPEC)同其他石油出口国在维也纳讨论是否延长减产协议的结果。
路透纽约/伦敦5月24日 - 黄金周三上涨，因美元下滑，且美国联邦 储备委员会(FED/美联储)发布的最新一次政策会议记录暗示，联储对加息 保持谨慎。 黄金对利率上升反应非常敏感，利率上升将增加持有非孳息黄金的机 会成本，提振美元，而黄金是以美元计价。 1850 GMT，现货金报每盎司1,256.02美元，较周二上涨0.42% ，当日金价在连升两日后回落0.7%。 美国6月期金收跌0.2%，报每盎司1,253.1美元。 美联储发布的最新一次政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息， 直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。 美国联邦基金利率期货走势暗示，交易商预期美国6月升息的机率为8 3%，预料美联储今年将再升息两次的机率为46%。 “黄金基本上无甚变动，在美联储会议记录后最初急升的势态消散， 因美
路透伦敦5月24日 - 欧洲股市周三勉力小涨，银行股和大型油股走强，抵消了矿业股和汽车股下挫带来的影响。一周多以来，欧洲股市一直困在21个月高位略下方。