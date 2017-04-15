特朗普政府未给中国等主要贸易伙伴贴上汇率操纵者标签

路透华盛顿4月14日 - 美国特朗普政府周五公布了倍受外界关注的汇率报告，未将任何主要贸易伙伴列为货币操纵者，放弃了当初要给中国贴上这一标签的竞选承诺。

然而，尽管中国的全球经常帐盈余有所下降，但美国财政部的这份半年度汇率报告仍将中国列在“监测名单”上，指中国对美国的双边贸易顺差异常庞大。

去年10月被列入监测名单中的另外五个贸易伙伴也继续留在名单之中：日本，韩国，台湾，德国和瑞士。这确保财政部将对他们的汇率和经济政策进行额外的审查。

财政部的这份报告认可了过去一年来许多分析师说法，即中国最近干预汇市以支撑人民币，而不是打压人民币汇率以使中国出口变得便宜。外汇专家上周对路透表示，美国不太可能给中国贴上汇率操纵者的标签。

特朗普在竞选时指责中国通过压低人民币汇率而“偷窃”了美国的就业岗位与繁荣，并在上任第一天再度发誓要给中国贴上汇率操纵者标签。采取这个举措需要进行特别磋商，而且可能进而采取惩罚性关税等其它行动。

但他在周三表示，他不会贴这个标签，部分是因为他正在和中国一起制止北韩的威胁行动。

这份报告声称中国过去曾努力压低人民币汇率，造成了全球贸易体系长期“扭曲”，“给美国工人和企业造成了严重的长期困难”。

财政部还警告说，它将非常严密地审视中国的贸易和汇率做法。

“中国需要在升值压力恢复的时候允许人民币随着市场力量而升值，以此来表明过去三年来未采取干预行动阻止人民币升值代表的是一种持久的政策转变，”报告表示。

财政部没有改变去年奥巴马政府确定货币操纵的三个主要门槛：与美国的双边贸易顺差不低于200亿美元；全球经常帐盈余超过国内生产总值(GDP)的3%；在12个月里持续购买外汇，买入金额相当于GDP的2%。

报告确定没有一个贸易伙伴满足上述全部三条标准，但是日本、韩国、台湾、德国和瑞士均满足其中的两个。

至于日本，美国财政部表示外汇干预应仅限于在“非常特殊”的情况下使用，而且需要事先进行磋商。(完)