美国新内政部长提名人称将寻求废除奥巴马对石油钻探的限制

路透华盛顿1月17日 - 美国候任总统特朗普提名的内政部长候选人Ryan Zinke周二表示，如果对他的提名获得认可，他将考虑取消奥巴马在环境问题上的部分举措，包括评估对联邦土地上石油钻探活动的限制。

在国会对他提名的确认听证会上，来自阿拉斯加州的共和党参议员Lisa Murkowski提问，是否会评估奥巴马政府在阿拉斯加州实施的钻探活动限制时，Zinke回答“是的”。

“候任总统已经表示，他希望实现能源独立。我向你保证，合理监管制度下在国内生产能源，要好过在海外无监管环境下生产，”他说。

过去八年里，内政部寻求限制工业进入联邦土地，并在奥巴马应对气候变化的计划中发挥了关键作用。该部门提出多项规定，旨在限制联邦土地上能源生产的温室气体排放。

奥巴马政府内政部在2016年初禁止在联邦土地上进行新的煤矿租赁，近期还将北冰洋和大西洋海上部分区域列入钻探活动禁区，并宣布成立国家保护区，对犹他和内华达州大量地区不得进行开发。

Zinke表示，他相信特朗普可能对将数以百万英亩计联邦土地宣布为保护区的做法“给予修正”。但他也称，特朗普若采取行动废除一项规定，将会立即面临挑战。

他没有直接评论自己是否会设法废除奥巴马有关联邦煤矿租赁的禁令，但称他相信煤炭生产是美国能源的一个重要组成部分。(完)