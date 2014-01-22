美元小涨加元大跌 英镑和澳元走强

* 英国就业数据带动英镑走强

* 澳元跳升，因通胀上升令降息风险减小

* 加元兑美元挫至逾四年低点

路透纽约1月22日 -美元周三小涨，受助于加元大跌。由于美国联邦储备委员会(FED/美联储)可能在下周宣布新一轮的缩减购债，美元的前景仍利多。

美元兑加元跳升至逾四年高位，之前加拿大央行发布货币政策声明，保留了降息的可能性，并称尽管加元近期大跌，但仍强劲。

“今日加拿大央行的政策声明，就差没有明确表明要进一步放宽政策了，对通胀是要多温和，有多温和，”道明证券首席汇市策略师Shaun Osborne表示。

“我们仍看好美元兑加元后市。政策前景有利美元进一步走强，加元进一步走软。”

同加拿大央行形成鲜明对比，美联储仍在缩减购债的计划中，支撑美元整体表现。许多市场人士预计美联储在下周的政策会议上将会把购债规模由目前的750亿美元降至650亿美元。

美元指数.DXY纽约盘中升至81.155，本周一直在窄幅区间内交投。

美元兑加元劲升至1.1092加元，为2009年9月初来最低，纽约尾盘报1.1075加元，升1.0%。

“由于美联储仍在缩减购债，市场放心增加美元多头，”法国巴黎银行汇市策略师Vassili Serebriakov表示。

英镑和澳元周三也不甘当配角，此前两国公布的经济数据强劲，令投资人预期两国将收紧货币政策。英镑兑美元升至三周高位，澳元兑美元也涨至一周最高。

周三英国公布数据显示，英国失业率降至离英国央行考虑升息的门槛仅一步之遥，带动英镑兑美元和欧元上涨。英镑是过去六个月表现最强的主要货币。

英镑兑美元纽约尾盘升0.6%，报1.6579美元，欧元兑英镑跌0.7%，报0.8170英镑。

尽管英国央行再度警告不急于升息，但失业率数据为英国经济远胜欧洲多数地区再添凭证。

数据显示，澳洲第四季衡量基础通胀的两项主要指标均较前季上涨0.9%，远高于上升0.6%的预估，而且是自2011年中期以来最大增幅。这项数据帮助澳元兑美元上涨将近1%，几乎扳回其自1月初以来的所有跌幅。

**投资者削减对澳洲央行再次降息的押注**

澳元周三稍早一度抢镜，兑美元大涨，此前澳洲通胀率意外上升，令投资者削减对澳洲央行再次降息的押注。澳元兑美元纽约尾盘升0.5%，报0.8854美元。

市场预计澳元和加元今年走软，尽管全球经济改善。相比商品出口需求，澳元和加元的前景可能同国内货币政策的转变关系更为密切。

日本央行周三维持货币政策稳定，并保持对消费通胀的乐观预期，因该国经济复苏范围扩大，可能推动企业在薪资和投资上增加支出。

美元兑日圆尾盘升0.1%，报104.41日圆。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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