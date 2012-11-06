美元兑多数主要货币下滑 市场等待美国大选结果

* 欧元兑美元脱离两个月低点,兑澳元走软

* 美国选举结果可能影响"财政悬崖"谈判

* 希腊议会将就撙节措施投票

路透纽约11月6日电---美元兑多数主要货币周二下滑,因投资人认为鉴於美国经济前景和欧洲的问题,美元近期涨得太多太快,但在美国总统大选结果出炉前市场交投迟滞.

欧元兑美元触及两个月低点,之後反弹上涨,希腊议会将就该国获得国际援助所需的撙节措施改革进行投票.

美国大选今日投票,民调显示现任总统奥巴马和共和党竞选人罗姆尼难分上下,但奥巴马在数个摇摆州略占上方.

由於共和党料将保持在众议院的多数席位,奥巴马若成功连任被认为可能增加"财政悬崖"导致政策瘫痪的风险.具有讽刺意义的是,上述忧虑近几日提振美元,因美元被视为是避险货币.

"汇市短期内的关键影响因素财政悬崖,但中期的因素是构画可靠财政计划的能力、经济成长前景和在2014年1月谁可能执掌美联储,"Scotia Capital首席汇市策略师Camilla Sutton表示.

罗姆尼已表示,如果他当选,不会再度任命贝南克为美联储主席,但贝南克在其现任期於2014年1月结束时是否会寻求第三个任期仍不清楚.

欧元兑美元升0.2%,报1.2816美元,根据路透数据,稍早跌至1.2761美元,为两个月来最低.目前,欧元远低於9月17日欧洲央行承诺购买受困欧元区国家公债後所触及的高位1.3169美元.

欧元眼下的支撑位料在约1.2736美元,这是欧元7月至9月升势的38.2%回档位,纽约汇市午後中段,在全球交易日约有价值39亿美元的欧元易手.

希腊工人周二开始48小时罢工,抗议新一轮撙节措施,工会称撙节措施将令经济崩溃.

希腊需要议会批准撙节措施方案,以确保欧盟和国际货币基金组织(IMF)释出超过310亿欧元援助.

"投资人对欧元区大失所望,欧洲央行购债的有利因素正在消退,这令欧元承压."纽约梅隆银行汇市策略师Neil Mellor称.

"西班牙何时寻求救助没有什麽进展,现在希腊又要投票.如果投票否决,欧元将下滑,美元将上涨,但即便投票通过,欧元升势也将是短暂的."

交易商表示,在欧元区公布了疲弱的制造业数据,预示第四季经济表现低迷,且德国公布9月工业订单下滑後,投资人增加欧元空头仓位,目标在较高水准售出.

美元兑日圆升0.1%,报80.35日圆,但低於上周五触及的六个月高位80.67日圆.

澳元兑美元攀升至六周高位,此前澳洲央行决定不降息,维持指标利率在3.25%不变,指因通胀上升,全球经济环境改善,但该行为在必要时采取更多刺激措施敞开了大门.

富国汇市策略部门主管Nick Bennenbroek表示,因政客在大选後不久就将开始预算谈判,对海外货币较有利的趋势可能不会持久.

"过去的经验显示这种预算谈判将具挑战性,市场可能进入一个更不确定的阶段--这种环境对股市不利,但对美元和日圆有利."

今日 上日 当日 今年以来 2011年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 1.2813 1.2795 +0.14 -1.02 1.2945

美元/日圆 80.34 80.28 +0.07 +4.42 76.94

欧元/日圆 102.94 102.72 +0.21 +3.39 99.56

美元/瑞郎 0.9430 0.9433 -0.03 +0.58 0.9376

英镑/美元 1.5995 1.5977 +0.11 +2.96 1.5535

美元/加元 0.9918 0.9963 -0.45 -2.70 1.0193

澳元/美元 1.0429 1.0360 +0.67 +2.00 1.0225

欧元/瑞郎 1.2079 1.2070 +0.07 -0.54 1.2144

欧元/英镑 0.8007 0.8006 +0.01 -3.87 0.8329

新西兰元/美元 0.8269 0.8249 +0.24 +6.23 0.7784

美元/挪威克朗 5.7106 5.7295 -0.33 -4.45 5.9766

欧元/挪威克朗 7.3211 7.3328 -0.16 -5.39 7.7379

美元/瑞典克朗 6.6829 6.6878 -0.07 -2.97 6.8878

欧元/瑞典克朗 8.5697 8.5590 +0.13 -3.86 8.9135

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附注:上日收市价是纽约汇市2130 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 李军; 审校 张荻

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