* 美联储提振市场风险胃纳,设定通胀目标

* 日圆兑美元跌至11月初迄今最低

* 日本录得1980年迄今首次贸易逆差,投机客削减日圆多仓

* 新西兰元兑美元触及近三个月高位

路透纽约1月25日电---美元兑欧元周三跌至五周低点,此前美国联邦储备理事会(美联储, FED)承诺保持低利率的时间远长于预估,显示联储准备好进一步刺激经济.

尽管美元仍维持着避险货币魅力,尤其是在欧洲债务危机持续发酵的局面下,不过美元吸引力受到利率差异的限制,特别是兑较高收益的货币.

美联储主席贝南克周三表示,如果经济进一步恶化,美联储可能考虑透过公债购买行使下一步货币宽松政策.美联储自2008年12月以来,维持利率在近零水准.

"贝南克有关资产购买的言论意味着,QE3(第三轮量化宽松)仍具有可能性,这推助了欧元涨势."Forex.com首席外汇分析师Brian Dolan称.

第三轮量化宽松对於美元而言将是利空因素,因该政策相当於印钞,从而稀释美元的价值.

美联储周三也将可能的最终加息时点推迟至2014年末,较其之前的表态整整延後了18个月,以便刺激经济复苏.

Commonwealth Foreign Exchange首席市场分析师Omer Esiner说:"他们预计将把当利率维持在当前水平直至2014年,这对美元有些利空."

纽约尾盘,欧元兑美元上涨0.7%至1.3114.

法国巴黎银行北美外汇策略师Ray Attrill也表示,"存在美联储在此後会议上进一步推迟上述时点的可能.我仍然认为有这个可能..."

美联储也史无前例地设定了通胀目标在2%,效仿全球其它主要央行的做法.

近几个交易日以来,欧元兑美元一直受到轧空的支撑.此外,意大利和西班牙融资成本下降,加之数据显示本月欧洲制造业和服务业意外强劲,也提供支撑.

富国银行外汇策略部门主管Nick Bennenbroek说:"投资者正在等待希腊换债谈判取得明确进展,而有关欧洲央行拒绝减记所持希腊公债的报导正在施压人气."

与此同时,日圆延续前一个交易日的跌势,因日本录得逾30年来的首个贸易逆差,让人不禁怀疑,日本仰赖出口而无须借助外国投资者来为巨大公共债务融资的局面还能撑多久.

据路透数据,美元兑日圆一度升至78.28,创下去年11月初以来的最高.美元兑日圆最新上涨0.1%,报77.74日圆.

技术分析师表示,200日移动均线切入位78.33和10月-1月跌势的61.8%回档位78.31日圆构成阻力.

欧元兑日圆最新报101.88,日内上涨0.7%,远高於1月16日所及的11年低点.

新西兰元兑美元在纽约时段升至近三个月高位,之前新西兰央行维持指标利率在2.5%不变.

今日 上日 当日 今年以来 2011年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 1.3109 1.3021 +0.68 +1.27 1.2945

美元/日圆 77.74 77.70 +0.05 +1.04 76.94

欧元/日圆 101.89 101.20 +0.68 +2.34 99.56

美元/瑞郎 0.9215 0.9280 -0.70 -1.72 0.9376

英镑/美元 1.5661 1.5613 +0.31 +0.81 1.5535

美元/加元 1.0040 1.0097 -0.56 -1.50 1.0193

澳元/美元 1.0597 1.0477 +1.15 +3.64 1.0225

欧元/瑞郎 1.2082 1.2092 -0.08 -0.51 1.2144

欧元/英镑 0.8367 0.8340 +0.32 +0.46 0.8329

新西兰元/美元 0.8175 0.8104 +0.88 +5.02 0.7784

美元/挪威克朗 5.8431 5.8911 -0.81 -2.23 5.9766

欧元/挪威克朗 7.6616 7.6720 -0.14 -0.99 7.7379

美元/瑞典克朗 6.7379 6.7560 -0.27 -2.18 6.8878

欧元/瑞典克朗 8.8374 8.8021 +0.40 -0.85 8.9135

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附注:上日收市价是纽约汇市2130 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)