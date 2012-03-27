美元兑欧元走强 结束两日跌势

* 伯南克周一讲话引发投资者对是否执行第三轮量化宽松政策看法不一

* 美国数据缓和部分对第三轮量化宽松的忧虑

* 财长会议前,对欧元区的忧虑挥之不去

路透纽约3月27日电---美元兑欧元周二上涨,结束连续两日的跌势,因美国数据缓和了对美国联邦储备理事会(美联储,FED)将推出更多刺激政策的忧虑.

美元走强.而上日美联储主席伯南克发表讲话,令有关美联储推出第三轮量化宽松政策来进一步刺激经济的预期升温.

伯南克周一在全美商业经济协会(NABE)表示,"若要失业率进一步明显回落,可能需要消费者和企业的需求和生产更快速扩张,政策持续宽松能支持这一过程."

分析师表示,不过,在市场对美联储的计划得到更多线索前,交投可能持续受限.

"在我们看来,人们错误解读了伯南克的讲话,"Brown Brothers Harriman驻纽约的10国外汇策略师Mark McCormick表示.

欧元兑美元周二在纽约市场午後跌0.2%,报1.3329美元.

报告显示,1月美国房价较12月持平,为7月以来首次止跌,暗示楼市正缓慢企稳.

经济谘商会报告则显示,美国消费者信心指数跌至70.2,基本符合分析师预期的70.3,上月修正後则为71.6.

报告细节好坏不一,消费者预期指数下跌,但他们对现状的评估又升至2008年9月以来最高.

"经济表现比很多人想的要好,市场将以此采取行动,但美联储不会对美国公债收益率(殖利率)大幅反弹袖手旁观,"纽约梅隆银行汇率策略师Neil Mellor说.

"市场和伯南克之间将是一场猫捉老鼠的游戏.我认为美元会在一段时间内陷入区间."

欧债危机可能将持续打压欧元.

尽管德国周一首次暗示愿意增加解决欧债危机的资源,但本周仍有多件重大事件将发生.

其中包括欧元区财长周五和周六在哥本哈根举行会议,以及周五西班牙公布预算.

欧元区财长会议"短期内可能带来一些波动走势,"华盛顿特区Commonwealth Foreign Exchange首席市场分析师Omer Esiner称,"如果没有什麽诱因,很难将欧元从目前水准进一步推高."

**日圆在下跌後持稳**

交易商和分析师称,美国公债走势对美元来说至关重要.如果市场对美国公债需求增加,公债收益率在伯南克讲话後下跌,那麽美元可能将面临更多压力.

美元/日圆涨0.4%,至83.12日圆,不过仍低於近期创下的11个月高位.欧元/日圆涨0.1%,至110.76日圆.

日圆似乎易受到更多抛盘打压,而且自上月日本宣布放宽货币政策後,日圆一直承受沉重压力.

华盛顿特区Western Union Business Solutions市场分析师Joe Manimbo称,日本财政年度在3月31日结束,预计中的汇回资金迄今几乎没有支撑日圆.

"这暗示下周日圆可能将承压,因为日圆没有从月底及年底预计中的资金流入中受益,"他补充说.

今日 上日 当日 今年以来 2011年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 1.3317 1.3357 -0.30 +2.87 1.2945

美元/日圆 83.19 82.83 +0.43 +8.12 76.94

欧元/日圆 110.77 110.63 +0.13 +11.26 99.56

美元/瑞郎 0.9048 0.9028 +0.22 -3.50 0.9376

英镑/美元 1.5947 1.5969 -0.14 +2.65 1.5535

美元/加元 0.9952 0.9905 +0.47 -2.36 1.0193

澳元/美元 1.0453 1.0535 -0.78 +2.23 1.0225

欧元/瑞郎 1.2053 1.2061 -0.07 -0.75 1.2144

欧元/英镑 0.8347 0.8364 -0.20 +0.22 0.8329

新西兰元/美元 0.8201 0.8229 -0.34 +5.36 0.7784

美元/挪威克朗 5.7003 5.6728 +0.48 -4.62 5.9766

欧元/挪威克朗 7.5935 7.5795 +0.18 -1.87 7.7379

美元/瑞典克朗 6.6819 6.6651 +0.25 -2.99 6.8878

欧元/瑞典克朗 8.8993 8.9028 -0.04 -0.16 8.9135

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附注:上日收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 梁睿雪/于春红;审校 母红/李军

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