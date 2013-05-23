美元和欧元兑日圆大跌 因股市回落和中国数据欠佳

* 对美联储可能缩减宽松政策规模的担忧和疲弱的中国PMI数据重创股市

* 日圆和瑞郎上扬，因避险资金流

路透纽约5月23日 - 美元兑日圆周四可能录得逾五周最大单日跌幅，因日本股市急跌，和疲弱的中国制造业数据引发一波日圆避险买盘。

日圆兑欧元和其他货币也走强，进一步受助于10年期日本公债收益率跳升至一年高位1%。

一项调查显示，5月中国制造业活动七个月来首次萎缩，加剧了对中国复苏可能停滞，且可能很快进一步降温的忧虑。

美国联邦储备委员会(FED/美联储)主席伯南克周三的国会作证引发市场担忧美联储可能缩减刺激计划规模，这也重压市场，拖累日经225指数.N225周四急跌7.3%，录得两年前受海啸袭击大跌后的最大单日跌幅。

“日圆周四表现出众，是提醒投资人尽管长期前景利空，但日圆仍能在投资人变得紧张，需要避风港的时候走强，”Western Union Business Solutions的高级市场分析师Joe Manimbo表示。

分析师称，如果股市继续下行，美元/日圆可能进一步走软。但考虑到日本央行的激进宽松政策，以及美国将收紧货币政策的前景，他们预计日圆走软，美元走强的趋势不会改变。

“我仍认为，日本政府放宽政策的力度将影响日圆走势，并最终推动美元/日圆上扬，”瑞穗实业银行汇市销售部副总裁Fabian Eliasson表示。

日圆兑美元盘中触及两周高位100.82日圆，逆转周三的颓势。伯南克周三表示，美联储可能在“近期的某次政策会议上缩减构债规模”，拖累日圆/美元跌至四年半低位103.73日圆。

美元/日圆尾盘报101.79美元，日内下跌1.3%，为4月中来表现最差的一天。根据路透Dealing提供的数据，周四有约70亿美元的日圆易手，为至少9月以来最高日成交量。

日圆/美元和日圆/欧元今日一度上涨超过2%。

欧元兑日圆盘中跌至两周低位129.94日圆，周三曾触及三年半高位133.77日圆。欧元/日圆尾盘报131.73日圆，日内跌0.7%。

欧元兑美元上扬0.6%，报1.2938美元。欧元区制造业PMI数据显示，区内企业活动普遍萎缩的局面本月有所缓和，给欧元一定的提振。

但数据直指第二季欧元区制造业再度萎缩。分析师预计，欧元/美元将保持疲弱走势，因市场担忧美联储将缩减购债计划规模，而欧洲央行可能进一步放宽政策。

近期遭抛售的瑞郎周四走强。美元兑瑞郎回落1%，报0.9682瑞郎。欧元兑瑞郎回落0.4%，报1.2528瑞郎。

部分交易商称，市场对伯南克讲话的反应持续的时间可能不长。尽管周三公布的美联储最新会议记录显示，部分决策者有意最早在6月开始缩减购债规模，但他们更关注伯南克发出的、在缩减刺激举措规模前，联储需要看到更多经济复苏迹象的警告。

圣路易斯联储总裁布拉德周四表示，如果经济继续改善且通胀攀升，美联储的下一步举措可能是退出支撑经济的举措，但他认为，目前“没那么接近”开始退出进程。

今日 上日 当日 今年以来 2012年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2935 1.2856 +0.61 -1.96 1.3194

美元/日圆 102.01 103.15 -1.11 +17.60 86.74

欧元/日圆 131.95 132.62 -0.51 +15.29 114.45

美元/瑞郎 0.9780 0.9700 +0.82 +6.83 0.9155

英镑/美元 1.5047 1.5154 -0.71 -7.41 1.6251

美元/加元 1.0302 1.0367 -0.63 +3.84 0.9921

澳元/美元 0.9751 0.9696 +0.57 -6.18 1.0393

欧元/瑞郎 1.2526 1.2579 -0.42 +3.73 1.2075

欧元/英镑 0.8543 0.8514 +0.34 +5.29 0.8114

新西兰元/美 0.8135 0.8075 +0.74 -1.79 0.8283

元

美元/挪威克 5.8130 5.7883 +0.43 +4.49 5.5630

朗

欧元/挪威克 7.5367 7.4740 +0.84 +2.68 7.3403

朗

美元/瑞典克 6.6443 6.6395 +0.07 +2.24 6.4986

朗

欧元/瑞典克 8.5961 8.5382 +0.68 +0.21 8.5777

朗

附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

(翻译 张荻; 审校 张涛)

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