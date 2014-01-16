美元缩减部分跌幅 澳元重挫大跌

* 美元缩减部分跌幅

* 美国上周续请失业金人口增加；基础通胀温和

* 澳元跌至2010年8月以来最低

路透纽约1月16日 -美元周四缩减早盘录得的部分跌幅，在数据显示上周美国续请失业金人口跳增后美元承压。而澳元跌至逾三年低位。

数据公布后，美元指数在上午的交易中触及日低80.772。尾盘下跌0.13%，报80.923，但分析师称，美元的上行趋势保持完整。

截至1月4日当周，美国续请失业金人口增加17.4万，至303万，为截至去年7月6日当周以来最高。另一项数据显示，核心消费者通胀仍然温和，但汽油价格上涨带动总体物价上升。

“美元走软可能是对续请失业金人口高于预期做出反应，且部分市场人士认为数据证明就业市场并非太过强劲，”瑞士银行的汇市策略师Shahab Jalinoos表示。

“盘中交易区间非常狭窄，且在隔夜时段的交易中，美元实际上非常强劲，”Jalinoos说。

根据路透数据，欧元兑美元尾盘小涨0.08%，报1.3614美元。美元兑日圆跌0.21%，报104.33日圆。

**澳元重挫**

澳元兑美元重挫至2010年8月以来最低，之前公布的数据显示，澳洲就业人数骤降，引发市场预期澳洲央行可能进一步降息。

澳元兑美元跌至0.8777美元的低位，尾盘跌1.12%，报0.8814美元，延续持续了一周的颓势。

投资者对就业数据做出反应，市场再度传言澳洲央行可能进一步降息，澳洲央行之前曾暗示，无意进一步降息。该国的指标利率目前处于2.5%的纪录低位。

“今天之前，人们已经在逢涨卖出，我认为，今天的数据只不过在既定的方向上推了投资者一把，”Brown Brothers Harriman的汇市策略部董事Marc Chandler表示。

交易商称，电脑程序驱动的对冲基金也在利用澳元走软之势。

Hantec Markets的分析师RichardPerry表示，尽管技术因素暗示澳元可能小幅反弹，但澳元可能在0.8820和0.8863美元之间遇阻。

“我一直利用技术性反弹作为卖出的机会。澳元前景看似不妙，”他说。

今日 上日 当日 今年以来 2013年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3619 1.3603 +0.12 -0.92 1.3745

美元/日圆 104.34 104.55 -0.20 -0.91 105.30

欧元/日圆 142.09 142.20 -0.08 -1.76 144.63

美元/瑞郎 0.9047 0.9082 -0.39 +1.33 0.8928

英镑/美元 1.6353 1.6368 -0.09 -1.23 1.6556

美元/加元 1.0929 1.0933 -0.04 +2.91 1.0620

澳元/美元 0.8819 0.8914 -1.07 -1.05 0.8913

欧元/瑞郎 1.2320 1.2360 -0.32 +0.40 1.2271

欧元/英镑 0.8327 0.8313 +0.17 +0.36 0.8297

新西兰元/美元 0.8353 0.8335 +0.22 +1.79 0.8206

美元/挪威克朗 6.1764 6.1362 +0.66 +1.81 6.0663

欧元/挪威克朗 8.4139 8.3500 +0.77 +0.90 8.3387

美元/瑞典克朗 6.4556 6.4673 -0.18 +0.29 6.4367

欧元/瑞典克朗 8.7929 8.7970 -0.05 -0.62 8.8474

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

(编译 母红/龚芳; 审校 李军)

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