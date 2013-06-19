美元大涨 此前美联储称经济增长和就业市场风险已减少

* 美联储称经济增长和就业市场风险已减少

* 美元兑日圆升至一周高位

* 美元兑欧元升至四日高位

路透纽约6月19日 - 美元兑欧元和日圆周三扭转稍早跌势，大幅上涨，因此前美国联邦储备委员会(FED/美联储)表示，经济和就业市场前景的下滑风险减少。

美联储表示，会维持目前每月850亿美元的购债进度，但美联储主席伯南克表示，联储预计将在今年稍后放缓购债进度。

“市场对声明中有关经济更积极的评估作出反应，特别是有关经济风险降低的措辞，”法国巴黎银行汇市策略师Vassili Serebriakov表示，“我认为市场将之视为美联储接近缩减购债的信号。”

交投震荡，一如预期，在声明发布后，欧元兑美元一度触及日高，之后转跌。

欧元兑美元纽约尾盘报1.3280美元，跌0.8%，远低于日高1.3414美元，美元兑日圆报96.71日圆，升1.5%，日高为96.93日圆。今日美元兑日圆波动区间幅宽超过2日圆。

分析师预计美国将维持利率至2015年，但在上月美联储主席伯南克的讲话引发对联储可能很快缩减购买资产的臆测后，金融市场对美联储何时会微调政策的预期已经提前。

在最新的季度预估中，美联储货币政策制定委员会的19位委员中有14位表示，认为到2015年升息才是合适的。

美联储周三重申，只要通胀预期保持在2.5%之下，在失业率降至6.5%或之下前不会升息。5月美国失业率报7.6%。

美联储官员小幅上调就业预估，预计明年第四季失业率均值为6.5-6.8%，2015年第四季为5.8-6.2%。

“预估显示失业率将在2014年降至6.5%，这意味着美联储可能较预期提前升息，可能早至2015年首季，”Scotia Capital首席汇市策略师Camilla Sutton表示，“这对美元有利。”

在美联储发布声明前，美元兑多数主要货币稍早跌至四个月低点。

对美联储可能开始放缓购债进度的臆测近期导致全球股市大跌，并带动避险日圆兑美元本月迄今大涨超过5%。

在声明发布后，上述走势被逆转。

美元指数.DXY升1%，触及一周高位81.489，稍早跌至四个月低点80.498。

欧元兑日圆小涨0.4%，报128.29日圆。

全球市场，约有价值21.1亿美元的日圆易手，约34亿美元的欧元易手。

美元普涨，兑瑞郎升1.1%，兑英镑升1%。澳元兑美元跌1.6%，逼近三年低点，新西兰元兑美元跌1.5%。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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