焦点：撇开美联储不谈 特朗普当选对于美元可能是吉兆

2013年4月8日，东京，一名男子在看屏幕上的美元纸币画面。 REUTERS/Toru Hanai

路透伦敦11月9日 - 周三外汇市场仅用了略超过八个小时就摒弃了过去一个月盛行的逻辑，即特朗普若入主白宫将不利美元兑其他主要货币。

正如许多银行和基金分析师所料，在美国深夜刚开始出现特朗普将获胜的迹象时，美元兑日圆立即下挫。他们担心特朗普当选将给全球经济增长、安全与贸易带来巨大风险。

在日本和香港，美元兑欧元成交量增至平均水准的10倍，东京甚至觉得有必要警告投机客，承诺召开紧急会议考虑实施干预。

但到纽约时段白天的时候，美元兑日圆的跌幅缩减至只有0.5%，而且兑欧元和瑞郎都上涨。

包括汇丰在内的一些大银行在伦敦发布报告，强调美元面临的近期风险，但还没有一家银行改变他们的较长期预估。

法国农业信贷银行(Credit Agricole)建议在103买入美元兑日圆，目标为110。花旗等一些大型金融机构称，未来24小时应该会发表更多评论。

这种沉默说明，市场对于特朗普宣称要采取的反建制政策是否能够对美元产生比支撑更大的效果，怀疑情绪要强烈得多。特朗普的政策若支撑美元，基本上是通过吸引资本回流美国，并给其它地区造成经济压力。

“中期至长期的影响极难评估，因为特朗普的计划和选前承诺能实现多少存在很大的不确定性，”意大利裕信银行(UniCredit)分析师在报告中称。

“(但)我们目前密切关注事态的发展，可能对一些预测进行修正。”

**美联储升息预期**

预言美元下跌的主要根据，是假设特朗普当选冲击全球市场，会给美国联邦储备委员会(美联储/FED)官员造成足够大的担忧，使之下个月继续暂不升息。

随着股市反弹，这种想法迅速消散，市场走势暗示下月升息机率回到70%以上。

“美联储升息前景回来了，即便特朗普入主白宫，”伦敦City Index研究主管Kathleen Brooks表示。

“也许是特朗普胜选演说中的安抚语气，缓解了外界疑虑，也有可能是市场不知如何对他的胜选作出反应，因为无前例可循。不论是两者之中的哪个因素，24小时前，没人料想得到市场反应会如此镇静。”

驻伦敦的德意志银行主要策略师George Saravelos认为，没有理由调降预估。德银一直是最看好美元的全球大型银行之一。过去十年，这些大银行主导着外汇交易。

如同其他部分人士，Saravelos也提到企业资金在新税制的免税期回流美国的可能性，以及特朗普增加美国公共支出的承诺。

“我们一方面可以看到正面的财政题材，另一方面还有可能令大量资金汇回本国的企业税制改革，”他表示，“这是相当一致的信息，均对美元有利。”

**海外未税财富**

特朗普与希拉里选前都承诺将采取措施，促使美国大型企业把在海外持有的更多未纳税收入汇回美国，这部分收入估计达2.1万亿美元。

共和党保住在参众两院的多数派优势，令国会更有可能再次推出前总统布什2005年曾推行的本土投资法案(Homeland Investment Act)。当年该法案带来约3,000亿美元的资金流入，并推升美元。

目前对于该法案将对美元带来多大影响尚有争论，特别是像苹果和微软等企业已经暗示，手中的多数现金已经是美元。不过这一话题自夏季以来仍不时在汇市冒头。

“美国企业在境外持有的现金要多于以往，因此新的资金汇回税收优惠期对美元的提振作用，也有望超过2005年，”摩根士丹利7月在一份报告中称。

“不过我们要强调的是，境外获利的整体数字夸大了无对冲外汇的规模，而后者对汇市是有影响的。”

不过德银的Saravelos对美元/日圆走势发表谨慎看法。他说，若特朗普针对中国和其他国家设置贸易壁垒，那么目前盘踞在这些市场的资本可能流向传统避风港日本。

“受此因素干扰下，日圆相对表现较佳。我们估计日圆兑美元在年底前将升至94。”(完)