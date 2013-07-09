美元小跌 但或重拾升势

* 美元上行趋势未变，因美联储料将在9月缩减刺激规模

* 投资人关注周三美联储公布6月政策会议记录

* 欧元上涨，因希腊很可能得到下一笔救助资金

路透纽约7月8日 - 美元兑主要货币周一从三年高位小幅回落，但看来势将重拾升势，上周强劲的美国就业数据提振对美国联邦储备委员会(美联储/FED)将很快缩减刺激计划规模的预期。

市场预期美国经济复苏快于其他国家，且美联储将缩减购债计划规模，导致美元自6月中以来飙升约5%，促使部份交易商认为美元涨势过快。

市场焦点将转向周三公布的美联储6月政策会议记录。路透对一级交易商的调查显示，预期美联储9月将开始缩减刺激计划规模。

相反地，欧洲央行及英国央行放宽货币政策的可能性更高，而日本央行预期将维持激进的刺激举措，这将使欧元、英镑和日圆保持疲弱走势。

“相对于美联储声明，美国联邦公开市场委员会(FOMC)6月18-19日会议记录的立场可能更为强硬，与一段时间以来的情况一致，”对冲基金SLJ Macro Partners管理合伙人Stephen Jen说。

“我们坚信，美元兑一系列货币将展开结构性升势。”

美元指数.DXY跌0.3%，至84.204，此前触及2010年7月来最高84.588。

美元指数上周五劲涨1.5%，此前数据显示美国6月非农就业岗位增加19.5万个，4月和5月就业岗位增幅也被上修。

欧元兑美元升0.3%，报1.2872美元，但距离周五触及1.2805的七周低位不远。

德国数据显示5月出口创2009年底来最大降幅，表示欧洲最大经济体重拾动能面临困难，尽管5月进口上升表明德国国内需求强劲。

欧元涨势加速，此前欧洲央行总裁德拉吉向欧盟议会经济及货币事务委员会表示，“欧元区经济应该在年内趋于稳定并复苏，但步伐缓慢。”

分析师表示，因德拉吉承诺在较长时间保持低利率，欧元兑美元很难大幅攀升。

美国和其他主要经济体的公债利差明显，10年期美债收益率周五急升23个基点，至大约2.75%，为2011年8月来最高。美债/德债收益率差走宽至2006年来最阔水平。

“美元过去一周升势尤为凌厉。我认为涨势过度，所以美元回落是正常的，”德国商业银行外汇研究部主管Ulrich Leuchtmann说，“目前市场正获利了结，但这只是稍作喘息而已。”

希腊和国际金主可能在最新的救助评估中达成一致，以及葡萄牙政局改善的消息，也扶助欧元上涨。

“看来美国和欧元区的差距将更明显，美国经济成长正积累动能，而欧元区经济在低点步履蹒跚，”Nordea汇市策略师Niels Christensen说。

“我预料利差将继续向有利美元的方向发展，且会进一步拉低欧元/美元。”

美元兑日圆最新跌0.2%，报100.99日圆，此前触及101.53日圆的一个半月高位。

今日 上日 当日 今年以来 2012年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2869 1.2830 +0.30 -2.46 1.3194

美元/日圆 100.95 101.18 -0.23 +16.38 86.74

欧元/日圆 129.94 129.78 +0.12 +13.53 114.45

美元/瑞郎 0.9635 0.9634 +0.01 +5.24 0.9155

英镑/美元 1.4950 1.4887 +0.42 -8.01 1.6251

美元/加元 1.0555 1.0577 -0.21 +6.39 0.9921

澳元/美元 0.9133 0.9062 +0.78 -12.12 1.0393

欧元/瑞郎 1.2400 1.2366 +0.27 +2.69 1.2075

欧元/英镑 0.8608 0.8615 -0.08 +6.09 0.8114

新西兰元/美元 0.7798 0.7705 +1.21 -5.86 0.8283

美元/挪威克朗 6.1393 6.2464 -1.71 +10.36 5.5630

欧元/挪威克朗 7.9006 8.0177 -1.46 +7.63 7.3403

美元/瑞典克朗 6.7739 6.7910 -0.25 +4.24 6.4986

欧元/瑞典克朗 8.7208 8.7287 -0.09 +1.67 8.5777

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

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