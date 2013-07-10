美元在美联储发布会议记录后全面下挫

* 美元指数从三年高位回软

* 美联储会议记录称在缩减购债前需要看到就业进一步增长

路透纽约7月10日 - 美元兑欧元和日圆周三下挫，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)公布的6月货币政策会议记录打压了对美联储短期内缩减刺激措施的预期。

美元兑一篮子主要货币周二升至三年高位，因投资人押注美联储可能早至9月就开始放缓购债，但会议记录显示对此还不能下定论。

尽管在6月会议上对可能很快需要开始缩减刺激经济措施达成了一致，但许多官员希望看到就业更稳健的复苏再撤走政策。

“会议记录对通胀的态度没有预期强硬，”WorldWideMarkets首席市场策略师Joseph Trevisani表示。

根据路透数据，欧元兑美元升0.8%，报1.2887美元，在会议记录发布后触及日高1.2945美元。

美元兑日圆跌1%，报100.18日圆，盘中触及99.62日圆的日低。

近几年，美联储的购债计划，即量化宽松政策令美元承压，因该政策等同于印钞，会蚕食美元价值。

在美联储主席伯南克6月表示可能在今年稍晚放缓购债，并在明年年中结束购债后，对美联储可能放缓购债的希望增强。

Action Economics分析师表示，会议记录向市场重新注入了不确定性，而不是令前景更明朗。

但美联储主席伯南克之后表示，通胀较低，美国财政政策十分紧蹙，在可预见的未来仍需要高度宽松的货币政策，不会在失业率降至6.5%后自动升息，可能在失业率触及该水平后一段时间升息。

伯南克讲话前，纽约尾盘，美元指数.DXY跌0.7%，报84.018，从周二触及的三年高位84.753回落。

尽管今日下滑，部分分析师相信，因美联储和其他主要央行的货币政策立场大相径庭，美元势将恢复升势。

他们表示，针对美联储政策前景的讨论集中在缩减刺激措施的时机上，而对欧元区、英国和日本央行的讨论上仍偏向进一步放宽政策。

今日 上日 当日 今年以来 2012年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2974 1.2780 +1.52 -1.67 1.3194

美元/日圆 99.64 101.14 -1.48 +14.87 86.74

欧元/日圆 129.36 129.25 +0.09 +13.03 114.45

美元/瑞郎 0.9583 0.9723 -1.44 +4.68 0.9155

英镑/美元 1.5010 1.4865 +0.98 -7.64 1.6251

美元/加元 1.0464 1.0520 -0.53 +5.47 0.9921

澳元/美元 0.9169 0.9175 -0.07 -11.78 1.0393

欧元/瑞郎 1.2433 1.2436 -0.02 +2.96 1.2075

欧元/英镑 0.8649 0.8597 +0.60 +6.59 0.8114

新西兰元/美元 0.7832 0.7850 -0.23 -5.44 0.8283

美元/挪威克朗 6.0841 6.1775 -1.51 +9.37 5.5630

欧元/挪威克朗 7.8927 7.8961 -0.04 +7.53 7.3403

美元/瑞典克朗 6.7082 6.7900 -1.20 +3.23 6.4986

欧元/瑞典克朗 8.7020 8.6795 +0.26 +1.45 8.5777

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计

算。

(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)

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