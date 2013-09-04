美元回落 投资人聚焦就业数据和叙利亚紧张局势

* 美元兑主要货币从六周高位回撤

* 预计欧洲央行可能重申维持低利率

* 周五将出炉的美国就业数据对美联储政策前景至关重要

路透纽约9月4日 - 美元兑主要货币周三从六周高位回撤，因在本周美国公布就业数据前，投资人对近期升势获利了结。

美元兑经济成长相关货币跌幅最大，澳元和新西兰元兑美元均大涨超过1%。

投资人焦点转向美国就业市场数据，周四ADP民间就业报告将出炉，周五美国政府将公布8月就业报告。数据将可能有助于判断是否美国联邦储备委员会(FED/美联储)将在9月17-18日货币政策会议后开始缩减刺激措施。

“尽管我们仍预计美联储将在本月宣布缩减购债计划，但在周五就业数据公布前仍有一些不确定性，”野村证券外汇策略师Charles St-Arnaud表示。

美元指数.DXY跌0.3%，报82.131，从周二触及的7月22日来最高82.516回落。

欧元兑美元升0.3%，报1.3212美元，六个交易日内首次上涨。周二，欧元兑美元跌至六周低点1.3137美元。欧元兑日圆也升0.4%，报131.58日圆。

周三公布的调查显示，欧元区8月企业活动创逾两年来最佳纪录，订单为2011年年中以来首次增长，暗示欧元区经济本季将小幅成长。

预计欧洲央行周四将重申会维持低利率以支撑欧元区羽翼未丰的经济复苏。

这同美联储逐步撤走极度宽松货币政策计划形成鲜明对比，利差走势不利于欧元。

“如果欧洲央行使用强硬措辞巩固前瞻性指引，试图维持低利率，这会对欧元不利，”德国商业银行汇市研究部门主管Ulrich Leuchtmann表示。

美元兑日圆升0.1%，在美国参议院外交关系委员会批准授权政府对叙利亚动武的决议后回吐多数升幅。此次投票为参议院可能在下周进行的全体投票扫清了障碍。

未来几日一旦发动对叙利亚的军事打击，避险日圆和瑞郎将可能得益。

周三稍早，俄罗斯总统普京暗示，如果证实叙利亚当局实施了化武袭击，准备不再反对军事打击后，对叙利亚动武的可能性再度增加。

但普京也表示，在联合国安理会未做出决定的情况下，美国国会无权批准对叙利亚动武，否则将是“侵略行为”。

澳元兑美元升1.2%，报0.9171美元，新西兰元兑美元大涨1.4%，报0.7910美元。

汇丰中国8月服务业PMI升至五个月高位，上日公布的官方非制造业PMI则基本持稳，显示继制造业获明显改善后，服务业也在需求推动下呈现企稳回升之势。

日本央行和英国央行本周在举行货币政策会议，而20国集团本周将在俄罗斯圣彼得堡开会。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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