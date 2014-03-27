美元受经济数据带动上涨

* 美国初请失业金数据强于预期

* 欧洲央行官员讲话继续打压欧元

* 新西兰元兑美元触及逾两年半高位

路透纽约3月27日 -美元兑欧元和日圆周四小涨，此前美国公布的就业数据强劲，而新西兰元兑美元触及逾两年半高位，因新西兰经济数据暗示该国央行可能升息。

美国劳工部公布上周初请失业金人数减少1万，经季节调整为31.1万，为11月来最低，且优于分析师预期。

数据巩固了美国联邦储备委员会(FED/美联储)将继续按预期进程缩减每月购债规模，并可能较预期提前上调利率的观点。

交易商认为，相对于欧洲央行决策者周二的讲话，美联储收紧货币政策的可能性对美元更为有利，欧洲央行官员暗示可能进一步放宽货币政策，与美联储的政策路径截然相反。

欧洲央行将在4月3日举行下一次货币政策会议。

“美国就业市场数据，和多位欧洲央行官员暗示将进一步放宽政策合力提振美元，打压欧元，”法国兴业银行汇市策略师SebastienGaly表示。

美国商务部公布，美国第四季国内生产总值(GDP)环比增长年率为2.6%，高于2.4%的初值，但略低于分析师预估的2.7%。一些交易商表示，经济成长幅度上修支撑美元走强。

美元兑日圆也小涨。交易商表示日本央行可能祭出新一轮刺激措施，尽管在去年4月已经宣布了史无前例的1.4万亿美元货币提振措施。更多的货币刺激计划会进一步削弱日圆。

Chapdelaine Foreign Exchange董事总经理DouglasBorthwick在谈及日本央行量化宽松政策时表示，“日本可能仍会进一步采取措施。”

美元指数.DXY升0.11%，报80.118。欧元兑美元跌0.24%，报1.3748美元。美元兑日圆升0.11%，报102.15日圆。

美元兑瑞郎升0.15%，报0.8864瑞郎。

新西兰元兑美元触及逾两年半高位0.8686美元，因新西兰公布2月贸易盈余大增，且一位央行决策者暗示可能进一步收紧货币政策。

新西兰央行副总裁GrantSpencer周四表示，新西兰对低首付、高风险房屋贷款的限制所产生的控制消费者物价指数(CPI)的效果相当于升息多达50个基点。

Spencer还指出，从去年10月开始实施的贷款限制降低了新西兰元的上行压力，但他强调指出，央行无意永久性实施上述限制。

“人们认为下一步将是升息，”Chapdelaine的Borthwick说。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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