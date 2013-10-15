美元兑日圆下跌 因惠誉将美国评级置于负面观察名单

* 惠誉将美国评级列入负面观察名单

* 参议员Durbin称美国参议院的讨论暂停

* 市场瞩目上调债务上限的最后期限10月17日

路透纽约10月15日 - 美元兑日圆周二尾盘下跌，兑欧元则缩减盘中涨幅，因在美国国会围绕提高负债上限并结束政府关门状态的谈判陷入停顿后，惠誉将美国AAA评级列入负面观察名单。

惠誉称，其采取这一行动是因为美国当局没能“及时地”提高联邦债务上限。

“这对美元走势不利，不过我想许多人已经下班，股市也已收市。但可以确定的是，中国将非常关注美国评级的状况，”Chapdelaine Foreign Exchange董事总经理Douglas Borthwick说。

“我预期中国和日本会发表评论，表达他们对于美国债务上限谈判迟迟没有结果的沮丧之情。这必然会让持有美元的投资者感到担忧。”

中国是美国公债的最大外国持有者，日本紧随其后。

Borthwick已经预计到惠誉会有此行动，因美国参议院民主党领袖里德周一晚间表示，美国可能最早在周二晚间面临负面的评级行动。

参议院周二也暂停讨论其自己的计划，等待共和党控制的众议院在周四前提出新的计划。美国财政部称政府将在周四触及举债上限。

这使得美国经济更接近于可能出现债务违约。

参议院民主党二号人物Richard Durbin称，参议院共和党领袖麦康奈尔必须要等待众议院议长贝纳就下一步举措发出信号，然后再采取进一步行动。

“在周四的最后期限前完成提高债务上限协商的可能性似乎越来越小，未来几日市场压力将增加，”法国巴黎银行外汇策略师Vassili Serebriakov表示。

在惠誉作出有关美国评级的表态后，美元兑日圆跌至日低98.07，稍早美元一度触及两周高位98.72，最新报98.34，跌0.3%。

美元兑欧元亦削减涨幅，但欧元最终收低0.3%报1.3523。

10月31日到期的两年期公债收益率从近零水位升至略超过0.7%。由于美国可能无法上调举债上限，10月31日到期债券的本金即时支付都可能存在问题。 (完)

(编译 徐文焰/李爽 审校 张涛/石冠兰)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。