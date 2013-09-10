美元兑日圆因叙利亚局势缓和上涨 但兑欧元下跌

* 避险日圆下滑，因打击叙利亚的可能性下降

* 美联储政策前景仍不确定，令美元继续承压

* 下周美联储会议仍是市场焦点所在

路透纽约9月10日 - 美元兑日圆周二攀升至近七周高位，因叙利亚紧张局势缓和且中国经济数据令人鼓舞，削弱对避险日圆的需求。

日圆兑欧元也下滑至三个半月低位，而较高收益的澳元和新西兰元上涨，因投资人的风险意愿升温。

叙利亚周二接纳俄罗斯提出的叙利亚交出其化学武器的提议，美国对叙利亚动武的威胁暂时得到缓解。外交活动使叙利亚可能受到军事打击的局势被扭转，之前几周西方似乎最终接近对叙利亚为期两年半的内战进行干预。

中国公布强于预期的中国工业增加值和零售销售，巩固对全球第二大经济体经济在放缓两年后趋稳的希望，这也增加金融市场正面人气。

“如果美国真的将避免和叙利亚发生军事冲突，美元兑日圆的下行压力将大大缓和，可能使美元兑日圆升向100.50日圆水平，”BK Asset Management外汇策略部董事总经理Boris Schlossberg说。

根据路透数据，美元兑日圆上涨0.7%，报100.31日圆，此前攀升至100.45日圆，此为7月25日来最高。

欧元兑日圆涨0.9%，报133.08日圆，稍早触及5月底来最高的133.29日圆。

日圆走弱，也因此前日本央行8月政策会议记录显示，委员对日本央行积极的货币刺激计划正扶助经济复苏充满信心。

美元兑瑞郎涨0.3%，至0.9342瑞郎，但兑澳元和新西兰元下跌。澳元兑美元触及约七周高位，最新报0.9314美元，上涨1%。新西兰元兑美元升0.7%，报0.8069美元。

分析师表示，周五令人失望的就业数据燃点美国联邦储备理事会(美联储/FED)是否在本月开始缩减刺激计划的不确定性，将限制目前美元任何走势。美联储下周将举行政策会议。

路透调查周一显示，分析师预计美联储对每月850亿美元购债规模将小幅下调，缩减购债幅度将为大约100亿美元。

旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)周一表示，他尚未决定是否在下周的美联储会议上支持缩减850亿美元的月度购债规模。但威廉姆斯在一次发言后告诉记者，“我仍然百分之百地支持贝南克主席的时间表”，即今年稍晚开始减少购债和明年结束购债。他称，缩减购债是在本月还者之后的某个时间开始，此事的重要性要小于美联储已经制定好缩减购债的整体框架这一事实。

“我们可能将看到美元进一步盘整，在上周疲弱的非农就业报告发布后，美元仍然疲弱。市场现在关注下周进行的美联储政策会议，”瑞信全球汇市策略师Marcus Hettinger说。

“决策者将可能缩减刺激计划，但仍保持颇为谨慎的态度，”他说。

欧元兑美元涨0.1%，报1.3269美元，仍接近周一高位1.3280美元，这是8月29日来最高。

强劲技术支撑位在大约1.3220美元。不过，策略师称，围绕前意大利总理贝鲁斯柯尼的政治争端将可能拖累欧元表现。(完)

(编译 利棣儿；审校 李军)

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