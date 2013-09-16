美元走软 因萨默斯退出角逐美联储主席消息刺激风险意愿

* 萨默斯退出角逐联储主席

* 新兴市场货币料得益于萨默斯的消息

* 本周市场焦点仍在美联储货币政策会议

路透纽约9月16日 - 美元周一跌至四周低点，此前美国前任财长萨默斯宣布退出角逐下一任美国联邦储备委员会(FED/美联储)主席的竞争。

投资人认为萨默斯对通胀的态度相对强硬，他的退选预示联储在收紧货币政策上会更逐步，这对美元不利。

萨默斯的决定令联储现任副主席叶伦在下任联储主席竞争中领跑。美国总统奥巴马周日接受了萨默斯的退选决定。

市场大致预计叶伦若当选，将继续现任美联储主席伯南克的普遍宽松的政策立场。

纽约尾盘，美元指数.DXY跌0.2%，报81.273，稍早跌至8月21日来最低的80.968。

萨默斯的退选声明引发风险意愿升温，新兴市场货币兑美元获得提振。

但投资公司SLJ Macro Partners创办人之一的Stephen Jen相信，任何新兴市场货币升势以及美元的跌势可能将是短暂的。

“美元和美国公债收益率的中期趋势会普遍反映美国经济的轨迹，依我看，是上升的。”他表示。

一些分析师还表示，在美联储周二开始为期两日的货币政策会议前，要看到美元大跌还是有难度的。

美元兑日圆跌0.2%，报99.12日圆，接近日低98.48日圆，根据路透数据，这是9月6日来最低。

欧元兑美元升0.3%，报1.3336美元，盘中触及约三周高位约1.3385美元。策略师表示，欧元兑美元目前目标8月20日高位1.3416美元。

在36种交投最为活跃的货币中，南非兰特兑美元升幅最大，涨1.8%。

Miller Tabak & Co.首席经济策略师Andrew Wilkinson表示，多数新兴市场货币收复至少半数夏季的失地，尽管印尼近期几次升息还“不足以令谨慎的买家对印尼卢比完全放心。”

美国近期公布的经济数据令人失望，令美元承压，市场预计本周美联储将宣布小幅缩减每月购债规模100亿美元，目前为850亿美元。

“目前市场对周三缩减购债的规模预估为非常温和的100亿美元，加上对通胀非常温和的措辞以及前瞻性指引，这会引起一些短期风险。”花旗集团新兴市场策略部门董事总经理Dirk Willer表示。

但如果美联储缩减购债规模大于预期，比如200亿美元或更多，则较高风险资产可能受创。

在叙利亚总统阿萨德同意交出该国化武，以避免美国对其进行军事打击后，美元也失去了避险买盘。不过美国尚未完全排除动武的选项。(完)

(翻译 张荻； 审校 徐文焰)

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