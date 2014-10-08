美财长不担心近期美元涨势 称人民币有更多升值空间

路透华盛顿10月7日 - 美国财政部长雅各布·卢周二对近期的美元涨势表现得并不担心，不过他重申，华府希望中国不要限制人民币汇率。

雅各布·卢在一次会议上被问到他是否接受美元近期的强势，以及欧洲央行官员希望欧元走软的言论是否让他觉得困扰时，他没有表现出担忧。

欧洲央行最近加强措施，以扶持欧元区经济，给欧元带来下跌压力。

“带着加强自己的优势超过对方的目的进行汇率竞争，是错误的做法。另一方面而言，我们已经呼吁全球许多国家采取果断行动帮助本国经济成长，”雅各布·卢说。

不过他指出，中国人民币汇率仍然太低。“有更多的升值空间，”他说。(完)

(编译 白云; 审校 徐文焰)

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