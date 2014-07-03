美元仍是各国央行首选储备货币

路透纽约7月2日 - 国际货币基金组织(IMF)本周稍早公布的数据显示，美元仍是各国央行首选的储备货币，在外汇储备中所占份额超过60%。

IMF外汇储备中的美元总额为3.763万亿(兆)，所占比例为60.9%，与去年第四季相比变化不大。

今年第一季全球外汇储备总额上升至11.864万亿美元，创下纪录高位，去年底为11.685万亿。

外汇储备为各国央行以不同货币形式持有的资产，主要用来支持债务。

欧元的份额持稳在24.4%，总计1.523万亿美元，较2009年最高的28%有所降低。

日圆的份额在第一季微升至3.9%，前一季为3.8%。

IMF还公布了各国央行持有的澳元和加元数量，这两种货币此前被归入“其他货币”。

截至今年第一季，各国央行总计持有1,072亿美元的澳元，去年第四季为1,034亿。

加元的持有量为1,174亿美元，去年第四季为1,144亿。

由于相对能够避险，自全球金融危机以来澳元和加元受到追捧。澳元由于高收益尤其受到欢迎。

IMF今年稍早公布澳元和加元持有量，是提高全球金融数据透明度计划的一部分。这也反映出各国央行除了持有美元、欧元和日圆之外，将储备货币多元化的趋势升温。(完)

(编译 李春喜 审校 李爽)

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