美元受强劲就业数据带动上扬 后市料有进一步上涨空间

路透纽约12月5日 - 美元周五触及多年新高，此前美国公布的11月就业报告强于预期，美国联邦储备委员会(FED/美联储)可能提前升息的预期升温。

美国劳工部周五公布，11月非农就业岗位增加32.1万个，为2012年1月以来最大增幅。11月失业率持稳在六年低位5.8%。9、10两月的数据被上修，就业岗位较初值累计再增加4.4万个，使报告锦上添花。

本周稍早，纽约联储总裁杜德利和美联储副主席费舍尔等联储官员的讲话直指将因应美国经济数据转强而升息的观点，令市场仍聚焦数据表现。

“美联储已经暗示他们在调整。本周稍早杜德利和费舍尔的讲话显示他们开始认真考虑政策正常化，数据会令他们更认真的考虑的，他们应该会考虑在明年上半年，而不是下半年。”CitiFX的G10外汇策略部门全球主管Steven Englander表示。

周五的就业数据令市场将预期美联储开始收紧货币政策的时机由明年9月提前至明年年中。

基于芝加哥商业交易所(CME)FedWatch程式，利率期货走势目前显示交易商预计美联储在明年7月升息的机率约53%，这更符合上月路透访查的一级交易商所预估的明年6月开始升息。

美国升息将同欧元区和日本的情形形成鲜明对比，后两地央行还在放宽货币政策。这一形态会令持有美元计价资产的收益优势扩大。

“我们认为美元/日圆在年底前会触及125日圆。但之后将回稳。我们认为在那个阶段市场将消化掉好消息。”Englander表示，他还指出，欧元将进一步下滑，可能在年底前跌至1.20美元，并在明年挫至1.12-1.15美元低点。

纽约尾盘，美元兑日圆JPY=报121.42日圆，升1.37%，但脱离盘中触及的2007年中来最高的121.68日圆。

欧元兑美元EUR=跌0.70%，报1.2290美元，在就业数据公布后，欧元应声跌至2012年8月中来最低的1.2271美元。

周四欧洲央行总裁德拉吉表示，欧洲央行将在明年年初决定是否推出新的措施提振经济。德拉吉还表示，央行管委会不一定要一致同意开始量化宽松政策。

部分市场人士对德拉吉没有找到更清晰的方式令央行更接近推出量化宽松政策感到失望。

但他的措辞，且隐约警告即便德国政策制定者反对，也不会阻止管委会在必要时采取行动，直指将在明年首季推出购债。

美元指数.DXY触及89.467高位，为2009年3月初来首见，尾盘升0.86%。

美国原油期货CLc1跌穿每桶66美元，继续令挪威克郎承压。美元兑挪威克郎NOK=一度大涨1.75%，报7.1793克郎，为2009年3月来最高。纽约尾盘升1%，报7.1263克郎。

今日 上日 当日 今年以来 2013年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 EUR= 1.2285 1.2377 -0.74 -10.62 1.3745

美元/日圆 JPY= 121.41 119.78 +1.36 +15.30 105.30

欧元/日圆 EURJPY= 149.10 148.23 +0.59 +3.09 144.63

美元/瑞郎 CHF= 0.9783 0.9712 +0.73 +9.58 0.8928

英镑/美元 GBP= 1.5581 1.5672 -0.58 -5.89 1.6556

美元/加元 CAD= 1.1438 1.1384 +0.47 +7.70 1.0620

澳元/美元 AUD= 0.8323 0.8381 -0.69 -6.62 0.8913

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.2021 1.2023 -0.02 -2.04 1.2271

欧元/英镑 EURGBP= 0.7872 0.7897 -0.32 -5.12 0.8297

新西兰元/美元 NZD= 0.7707 0.7781 -0.95 -6.08 0.8206

美元/挪威克朗 NOK= 7.1288 7.0560 +1.03 +17.51 6.0663

欧元/挪威克朗 EURNOK= 8.7536 8.7345 +0.22 +4.98 8.3387

美元/瑞典克朗 SEK= 7.5555 7.4860 +0.93 +17.38 6.4367

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 9.2826 9.2829 -0.00 +4.92 8.8474

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

(编译 李军; 审校 王丽鑫)

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