美元结束三日跌势反弹 受助于美国数据乐观

路透12月11日 - 纽约汇市尾盘，美元兑日圆JPY=上扬1.2%，报119.16日圆，盘中触及两周低点。美元在周一触及七周高位后连跌三日。

欧元兑美元EUR=跌0.5%，报1.2380美元，因美元买盘扩散。希腊再度成为焦点，限制欧元升势。

希腊10年期公债收益率(殖利率)GR10YT=TWEB逆势上扬，没有跟随其他欧元区各国公债收益率的跌势，较短期公债收益率仍高于较长期公债收益率，因投资人担心政局动荡，该国可能被推向债务违约的境地。

欧洲央行提供的所谓定向长期再融资操作(TLTRO)中，欧元区银行业者仅借入1,290亿欧元，这令欧洲央行在新的一年更大幅度放宽货币政策的压力加重。之后欧元也走软。

“今日再融资操作结果不佳也会助燃欧洲央行委员就目前刺激措施是否已经足够的争论。”Cambridge Mercantile Group高级外汇交易员Stephen Casey表示。

欧元跌势带动美元指数.DXY升0.5%，报88.691。

其他货币中，挪威克郎兑欧元大跌，因油价重挫以及需求不振促使挪威央行提前意外降息，挪威克郎降至2009年中来最低。

欧元兑挪威克郎EURNOK=尾盘升1.3%，报9.0332克郎。

今日 上日 当日 今年以来 2013年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 EUR= 1.2409 1.2447 -0.31 -9.72 1.3745

美元/日圆 JPY= 118.65 117.81 +0.71 +12.68 105.30

欧元/日圆 EURJPY= 147.26 146.61 +0.44 +1.82 144.63

美元/瑞郎 CHF= 0.9680 0.9664 +0.17 +8.42 0.8928

英镑/美元 GBP= 1.5731 1.5713 +0.11 -4.98 1.6556

美元/加元 CAD= 1.1520 1.1481 +0.34 +8.47 1.0620

澳元/美元 AUD= 0.8271 0.8317 -0.55 -7.20 0.8913

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.2009 1.2026 -0.14 -2.14 1.2271

欧元/英镑 EURGBP= 0.7888 0.7919 -0.39 -4.93 0.8297

新西兰元/美元 NZD= 0.7818 0.7811 +0.09 -4.73 0.8206

美元/挪威克朗 NOK= 7.2874 7.1610 +1.77 +20.13 6.0663

欧元/挪威克朗 EURNOK= 9.0437 8.9149 +1.44 +8.45 8.3387

美元/瑞典克朗 SEK= 7.5225 7.5295 -0.09 +16.87 6.4367

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 9.3435 9.3720 -0.30 +5.61 8.8474

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

(编译/审校 王丽鑫/李军)

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