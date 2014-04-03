调查：外汇分析师认为美元今年将最受青睐 欧元涨势结束

《路透晚报》--4月26日
在围绕朝鲜导弹与核计划的紧张情势升温之际，美军周三开始将受到争议的萨德反导系统的零部件运至韩国的部署地点。韩国国防部称，萨德反导系统的部分设备已运抵南部星州郡的部署场地。
* 欧元涨势目前已结束
* 美元兑欧元、英镑和日圆将上涨
* 美元是今年最受青睐的货币
路透伦敦4月2日 -路透对分析师的调查显示，欧元近期涨势结束，因欧元区极低的通胀率和温和的经济成长，将迫使欧洲央行(ECB)维持宽松的货币政策，甚至可能进一步放宽。
本周对逾60位外汇策略师的调查显示，他们预测欧元兑美元一个月后将报1.37美元，六个月后报1.33，一年后仅报1.29。这些估值略高于一个月前的调查结果。
回答另一个附加问题的策略师中有逾一半表示，美元将是今年最受青睐的发达市场货币。
欧元在2013年表现最佳，这令许多分析师感到不解，他们此前原本预期，欧元区经济疲弱及美国联邦储备委员会(美联储/FED)缩减购债将提振美元。
巴克莱的Marvin Barth称，“欧元令潜在卖家遭受挫折。这次是因为北美天气恶劣推迟(及部分逆转了)美国升息步伐，而且ECB不能或不愿解决欧元区通胀率较低的问题，”
“我们认为这是抑制欧元走软的临时性因素。”
欧盟统计局公布，欧元区3月消费者物价调和指数(HICP)较上年同期增长0.5%，增幅低于2月的0.7%。欧元区3月通胀率创2009年11月以来最低，且低于市场预测，引发外界预期欧洲央行将采取激烈手段，以防止欧元区陷入通缩。
路透调查显示，多数受访交易商预计欧洲央行(ECB)周四将维持货币政策不变，至少至明年中期。
这与美联储形成鲜明对比，美联储一直在缩减刺激措施，另外外界普遍认为英央行将在全球四大央行中率先升息。
过去一年来，欧元兑美元上涨逾8%，因ECB总裁德拉吉的言论掩盖了ECB不采取任何实际行动的影响。
商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示，外汇投机客将欧元多头部位提高至去年10月以来最高位。
意大利裕信银行的Roberto Mialich称，“迄今证实欧元有理由走强的一个关键因素是，德拉吉曾表示，他将竭尽所能帮助欧元，而这已足够，这完全改变了预期。”
Mialich是认为欧元涨势尚未结束的少数几位分析师之一，去年他是路透外汇调查中预估最准确的分析师。
**英镑前景**
由于预期英央行将在明年第二季升息，欧元兑英镑亦将下跌。
路透调查显示，一个月后欧元兑英镑将报0.827英镑，六个月后报0.812，一年后仅报0.795，这与一个月前的调查结果差不多。
英镑兑美元一个月后将报1.66美元，一年后将报1.64，这一结果略高于上月调查；周三报1.66。
避险货币日圆今年可能将走势艰难，预估中值显示，一个月后美元兑日圆将报103日圆，六个月和一年后将分别报106和110日圆。
日圆料将处境不佳，因日本通胀持续较低且经济前景疲弱，可能将迫使日本央行在美联储缩减购债之际，加大自己的刺激措施。(完)
(编译 于春红; 审校 李爽)
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