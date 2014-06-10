《热点透视》单凭几家俄罗斯企业撼动不了美元的储备货币地位

（本文作者为热点透视专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点）

路透伦敦6月9日(撰稿 Swaha Pattanaik； 编译 郑茵) - 一些俄罗斯企业试图在部分交易中使用美元以外的货币。但就算他们取得成功，也仍然不过是证明了美元的地位。

脱离美元是不是已经成为一种趋势，抑或只是口头说说，尚不得而知。讨论肯定是有一些。金融时报周一援引德意志银行(DBKGn.DE) 俄罗斯主管以及俄罗斯国有银行VTB (VTBR.MM) 执行长的谈话称，企业对使用人民币等亚洲货币越来越感兴趣，很大程度上是为了避免制裁。上月Gazprom (GAZP.MM) 石油部门执行长称，许多客户同意将支付货币由美元改为欧元或人民币。

俄罗斯成为美国制裁的又一个目标，因此可能仿效伊朗，大力推动能源和大宗商品市场的去美元化。但制裁并非放弃美元的唯一原因。中国等新崛起的经济体希望摆脱美国货币政策以及美元汇率波动所带来的影响。

然而，美元看起来几乎和以前一样强大。否则，俄罗斯企业不会这样发愁。根据世界贸易组织(WTO)数据，俄罗斯前五大商品出口市场中没有美国，对美出口占比也还不到3%。然而，俄罗斯出口商品中燃料、农产品以及矿产品占到四分之三，通常这些仍以美元计价。

中国是俄罗斯的第二大贸易伙伴，如果俄罗斯企业想和中国以人民币做生意，这不足为奇。但这样做虽然绕过美元，最终却还是说明了美国在全球的影响力。毕竟，人民币非正式地与美元挂钩，而另一个据说正在考虑的替代货币--港元，更是明确盯住美元汇率。

即便美国的政客能变得稍微靠谱一点，美国人这种过度特权也不会永远维持下去。当新的强势经济体变得足够强大，能够为世界安排一种全新格局时，他们就会那么做。然而到现在为止，美元仍然安享其统治地位。(完)

(译文审校 王洋)

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