美元受叶伦讲话拖累走软 日圆和瑞郎攀升

* 美元指数走低，因叶伦讲话显示其政策倾向更趋温和

* 卢布收复失地，因乌克兰相关消息变得更加利好

* 日圆和瑞郎走强，受助于新兴市场忧虑

路透纽约2月27日 -美元兑一篮子主要货币周四走软。美国联邦储备委员会(FED/美联储)主席叶伦的言论暗示，可能将在较预期更长的时间内保持宽松货币政策。

叶伦在参议院金融委员会作证时未明确评价恶劣天气对近期疲弱经济数据的影响，重申了对美国就业市场状况的担忧。

FXDD的首席汇市分析师Greg Michalowski称，“美元逆转稍早的涨势走软，因交易商将叶伦的讲话解读为其政策立场更趋温和。”

交易商表示，如果美联储将近期经济数据疲弱归因于经济在更大范围内放缓，而非寒冷天气所致，联储可能推迟缩减月度购债规模，并在更长的时间内保持低利率。

长时间执行宽松货币政策的预期将重创美元，因相对较低的利率将抑制资金流入美国。

日圆和瑞郎走强，因对俄罗斯军事干预乌克兰的不安情绪加剧了对新兴市场的担忧，并促使资金流入传统避险货币。

俄罗斯卢布兑美元触及五年低位，因在俄罗斯总统普京命令靠近乌克兰边境的俄西部武装部队进行战备演习后，紧张局势升级。美元兑卢布升至2009年2月以来最高36.2670卢布，但之后缩减涨幅，至基本持平，因乌克兰相关消息变得更为利好。

国际货币基金组织(IMF)称，作为对乌克兰援助请求的回应，下周将派遣代表团前往基辅了解具体情况。该消息扶助卢布收复部分失地。

“市场人气略为转变，"Brown Brothers Harriman新兴市场策略部全球主管Win Thin说。

尽管如此，美元兑格里夫纳最新升5%，触及纪录高位10.6格里夫纳，也反映俄罗斯和乌克兰的关系紧张。

美元指数.DXY最新下跌0.14%，至80.313，上日守在两周高位附近。

美元兑欧元下跌，欧元最新涨0.14%，报1.3706美元。美元兑日圆跌0.25%，报102.09日圆，兑瑞郎最新下滑0.23%，报0.88855。

美国劳工部表示，最新一周初请失业金人数经季节性调整后为34.8万人，较之前一周增加1.4万，交易商对该数据反应冷淡。

另一份数据显示，美国1月扣除运输的耐久财订单意外上升，扣除飞机的非国防资本财订单也增加，两项指标对美元均无甚影响。

美元兑人民币基本持平，最新报6.1284。

今日 上日 当日 今年以来 2013年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3708 1.3687 +0.15 -0.27 1.3745

美元/日圆 102.11 102.35 -0.23 -3.03 105.30

欧元/日圆 140.01 140.13 -0.09 -3.19 144.63

美元/瑞郎 0.8882 0.8905 -0.26 -0.52 0.8928

英镑/美元 1.6686 1.6672 +0.08 +0.79 1.6556

美元/加元 1.1118 1.1126 -0.07 +4.69 1.0620

澳元/美元 0.8961 0.8963 -0.02 +0.54 0.8913

欧元/瑞郎 1.2176 1.2190 -0.11 -0.77 1.2271

欧元/英镑 0.8216 0.8209 +0.09 -0.98 0.8297

新西兰元/美元 0.8363 0.8311 +0.63 +1.91 0.8206

美元/挪威克朗 6.0363 6.0525 -0.27 -0.49 6.0663

欧元/挪威克朗 8.2815 8.2847 -0.04 -0.69 8.3387

美元/瑞典克朗 6.5152 6.5133 +0.03 +1.22 6.4367

欧元/瑞典克朗 8.9323 8.9150 +0.19 +0.96 8.8474

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

(编译 母红/利棣儿；审校 张涛)

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