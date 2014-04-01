美元下滑 静待非农就业报告出炉

* 美元兑一篮子货币从两周高位下跌

* 但美元兑日圆触及1月来最高

* 叶伦周一称美联储的低利率承诺将维持一段时间

路透纽约4月1日 -美元周二下滑，因汇市交易商关注周五将公布关键的美国非农就业报告，且对美国制造业增长加速的数据没有作反应。

美元指数.DXY下跌0.02%，至80.086，低于周一触及的两周高位80.296，当日美联储主席叶伦力挺美联储的宽松货币政策，且为美国将在明年初升息的预期浇冷水。

欧元上涨，受助于数据显示欧元区物价下降，欧元兑美元连续第三日上升，在纽约交易时段攀升0.17%，报1.3793美元。

美元兑日圆触及103.71日圆的高位，此为1月23日来最高，此前美国供应管理协会(ISM)公布，3月制造业指数小升至53.7，连续第二个月加速，预估为54.0，2月为53.2。

和美国制造业数据形成对比，欧元区制造业数据显示3月制造业活动放缓，且中国3月制造业产出连续第三个月萎缩。美国制造业数据提振美国股市并推高部分公债收益率。

不过，汇市交易商对制造业数据没有作反应，他们关注将在周五公布的美国3月非农就业报告，道明证券外汇策略师Shaun Osborne说。

“焦点在美国数据，＂Osborne说。

日圆稍早下跌，因日本央行短观调查引发市场怀疑日本经济活动会否继续改善。分析师表示，短观调查使市场仍然预期，一旦证明日本上调消费税带来的影响较预期差，日本央行将可能进一步放宽政策。

“如果日本经济数据明显疲弱，日本央行将可能放宽政策，＂野村汇市策略师Yujiro Gato表示，“但我们预计央行短期内不会放宽政策，可能要等到第三季。＂

“所以那些预期日本央行将在短期内放宽政策的人将会失望。不过，应该在美元/日圆下跌时买入，我们预期美元最终将升至104日圆。＂

美元多头周一再度受挫，叶伦周一表示，联储采取“非常规”举措提振经济的状况还需持续一段时间，尤其是在就业市场表现仍然挣扎的情况下。此番讲话和她在3月暗示美国可能在2015年初升息的讲话相悖。

不过，Rabobank资深汇市策略师JaneFoley表示，美联储正在逐步撤出货币刺激计划，日本央行进一步放宽政策预料将压低日圆。

欧元兑美元从周一低位1.3721美元反弹。多数交易商预期，欧洲央行在周四政策会议上将不会进一步放宽政策，即使3月通胀回落至0.5%。

欧元兑日圆最新上涨0.61%，报143日圆。

今日 上日 当日 今年以来 2013年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3792 1.3770 +0.16 +0.34 1.3745

美元/日圆 103.64 103.19 +0.44 -1.58 105.30

欧元/日圆 142.94 142.13 +0.57 -1.17 144.63

美元/瑞郎 0.8832 0.8845 -0.15 -1.08 0.8928

英镑/美元 1.6629 1.6662 -0.20 +0.44 1.6556

美元/加元 1.1021 1.1048 -0.24 +3.78 1.0620

澳元/美元 0.9245 0.9262 -0.18 +3.72 0.8913

欧元/瑞郎 1.2181 1.2178 +0.02 -0.73 1.2271

欧元/英镑 0.8293 0.8265 +0.34 -0.05 0.8297

新西兰元/美元 0.8637 0.8673 -0.42 +5.25 0.8206

美元/挪威克朗 5.9809 5.9880 -0.12 -1.41 6.0663

欧元/挪威克朗 8.2524 8.2455 +0.08 -1.03 8.3387

美元/瑞典克朗 6.4540 6.4726 -0.29 +0.27 6.4367

欧元/瑞典克朗 8.9007 8.9177 -0.19 +0.60 8.8474

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

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